मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी हस्ताक्षर केस में मिली जमानत, जानें पूरा मामला
Allahabad High Court News: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उमर को मां के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 19, 2025, 02:01 PM IST
Prayagraj: माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की एकलपीठ ने उमर की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी. उमर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा.

मामला क्या है?
गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. इस संपत्ति को छुड़ाने के लिए मुख्तार की पत्नी अफ्शा अंसारी ने अदालत में अपील दाखिल की थी. आरोप है कि अदालत को गुमराह करने के इरादे से उमर अंसारी ने अपनी मां के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज पेश किए. इस पूरे खेल में उमर को वकील लियाकत अली की मदद मिलने का भी दावा किया गया.

4 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
इसी आरोप के आधार पर उमर अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाना, गाजीपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी. 4 अगस्त को पुलिस ने उमर को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार कर लिया था. 

निचली अदालत से हाईकोर्ट तक
उमर ने पहले गाजीपुर की एडीजे प्रथम अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन 21 अगस्त को इसे खारिज कर दिया गयाय. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आखिरकार शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उमर अंसारी को जमानत दे दी.

इस फैसले के बाद अंसारी परिवार को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, पुलिस की जांच और मुकदमा आगे भी जारी रहेगा. 

