प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में नाबालिग हिंदू युवती के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. देर रात पूरामुफ़्ती थाना क्षेत्र के टिकरी इलाके में रेप मामले में फरार मुशर्रफ उर्फ बड़े मियां का पुलिस टीम से सामना हुआ. पुलिस टीम ने जब मुशर्रफ़ को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई. पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में मुशर्रफ़ के दोनों पैर में गोली लगी. पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है. संगम नगरी प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की घटना है.