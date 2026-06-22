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प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: संगम नगरी प्रयागराज के पूरामुफ्ती इलाके में नाबालिग हिंदू युवती के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. देर रात पूरामुफ़्ती थाना क्षेत्र के टिकरी इलाके में रेप मामले में फरार मुशर्रफ उर्फ बड़े मियां का पुलिस टीम से सामना हुआ. पुलिस टीम ने जब मुशर्रफ़ को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई. पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में मुशर्रफ़ के दोनों पैर में गोली लगी. पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है. संगम नगरी प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की घटना है.
बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे थे पीड़िता के घर.....
नाबालिग हिंदू युवती के साथ रेप की घटना के बाद हिंदू संगठनों और क्षेत्रीय बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को हुई तो वह भी रविवार की शाम को पीड़िता के घर पर पहुंचे थे. बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने बेहद कड़े लहजे में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने पुलिस से साफ़ कहा था कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसको उनकी 10 पुश्तें भी याद रखें. सिद्धार्थनाथ सिंह की सख्ती और हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हो गई.
क्या कहना है पुलिस का...डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य के मुताबिक आरोपी मुशर्रफ़ के खिलाफ एक नाबालिग युवती को अगवा कर रेप करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी का आरोप है. पीड़िता के परिजनों की तरफ से तहरीर लेकर पुलिस ने रविवार को ही एफआईआर दर्ज की थी. देर रात ही मुख्य आरोपी मुशर्रफ़ को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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