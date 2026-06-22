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Prayagraj: नाबालिग किशोरी से रेप का आरोपी मुशर्रफ़ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में लगी गोली

Prayagraj Encounter: प्रयागराज में नाबालिग किशोरी से रेप करने वाले आरोपी मुर्शरफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 22, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:33 AM IST
Prayagraj: नाबालिग किशोरी से रेप का आरोपी मुशर्रफ़ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में लगी गोली
Image Credit: Prayagraj Encounter

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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