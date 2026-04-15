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अतीक-अशरफ हत्याकांड: तीन साल बाद भी रहस्य बरकरार; कई सवाल अब भी अनसुलझे

Prayagraj News: माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीन साल पूरे हो गए हैं. 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पहुंचे माफिया ब्रदर्स की गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:28 PM IST
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अतीक-अशरफ हत्याकांड: तीन साल बाद भी रहस्य बरकरार; कई सवाल अब भी अनसुलझे

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीन साल पूरे हो गए हैं. 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पहुंचे माफिया ब्रदर्स की गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी. माफिया ब्रदर्स की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स मीडिया के भेष में हॉस्पिटल पहुंचे थे, काल्विन हॉस्पिटल के परिसर में माफिया ब्रदर्स की इंट्री होती है.

जानें क्या है मामला ? 
दरअसल, उस रात पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाए गए दोनों भाइयों पर मीडिया के भेष में आए तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं. चंद सेकेंड में ही दोनों की मौके पर मौत हो गई. यह पूरी घटना लाइव कैमरों के सामने हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

जानें मुख्य आरोपी कौन 
बता दें कि हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को गिरफ्तार कर लिया. बाद में एसआईटी जांच के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और फिलहाल तीनों जेल में बंद हैं, जबकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है. इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है. 24 फरवरी 2023 को हुए इस चर्चित केस के बाद पुलिस ने अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया था.13 से 15 अप्रैल के बीच पुलिस दोनों भाइयों को अलग-अलग जगहों पर साक्ष्य जुटाने के लिए लेकर गई थी.

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जांच में जुटी पुलिस 
हालांकि, तीन साल बीतने के बावजूद कई अहम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं. जैसे हमलावरों के पास अत्याधुनिक हथियार कैसे पहुंचे, उन्हें प्रयागराज में किसने मदद दी, और क्या इस साजिश में अन्य लोग भी शामिल थे? पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, यह भी जांच का बड़ा विषय बना हुआ है. इसके अलावा, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा अब भी फरार हैं. दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और आरोपियों को शरण देने के आरोप हैं. पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला.

यह भी पढ़ें : अतीक की हत्या के तीन साल बाद भी गायब हैं परिवार की ये तीन महिलाएं, गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी नहीं खुला ये राज

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