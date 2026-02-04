पति की अर्थी सजाने के काम आएगा....नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी को मिली धमकी

Prayagraj News: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी व पूर्व मेयर अभिलाषा नंदी को धमकी दी गई है. बताया गया कि अभिलाषा नंदी के सोशल साइट्स के कमेंट बॉक्स में धमकी भरा पोस्ट किया गया है. बताया गया कि शैलेश श्रीवास्तव नाम की यूजर आईडी से धमकी भरा पोस्ट किया गया है.

यह है पूरा मामला

शैलेश श्रीवास्तव नाम के यूजर ने कमेंट पोस्ट में लिखा, 'अभिलाषा अब यह पुष्पमाला संभाल कर रखना, नंदी की अर्थी सजाने के काम आएगा'. यूजर आईडी से मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लेकर धमकी दी गई है. कोतवाली थाने में यूजर आईडी के नाम से एफआईआर दर्ज कराई गई है. अभिलाषा नंदी की सोशल मीडिया प्रभारी पूनम अग्रवाल की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है.

नंदी पर हुए हमले का जिक्र

शिकायत में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर साल 2010 में हुए रिमोट बम से हमले का भी जिक्र किया गया है. मंत्री नंदी पर हुए हमले का मामला न्यायालय में अंतिम चरण में है. ऐसे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को गहरी साजिश की आशंका जताई है. फिलहाल धमकी भरे पोस्ट को लेकर प्रयागराज पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

12 जुलाई को हुआ रिमोट बम हमला

बता दें कि साल 2010 में 12 जुलाई को नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर घंटों पूजा अर्चना की. इसके बाद जैसे ही वह पूजा कर बाहर निकले थे कि रिमोट बम से हमला कर दिया गया था. हमले में वह बुरी तरह जख्मी हो गए थे. उन्हें प्रयागराज अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद एयर एंबुलेंस से उन्हें राजधानी शिफ्ट किया गया था. जिस समय हमला किया गया था उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी और नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री थे.

आरडीएक्स लगाकर किया गया था धमाका

शिव मंदिर जाते वक्त उनकी स्कूटी में आरडीएक्स लगाकर रिमोट से ब्लास्ट किया गया था. इस हमले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके रिश्तेदार दिलीप मिश्रा पर आरोप लगे थे. इस हमले में एक पत्रकार और एक गार्ड की भी मौत हो गई थी. नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर बम हमले के बाद यूपी सरकार हिल गई थी. नंद गोपाल गुप्ता नंदी मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और अब वर्तमान में वह योगी सरकार के मंत्री हैं.

