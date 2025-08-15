Prayagraj News: राहुल गांधी पर मंत्री नंदी ने साधा निशाना, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने और देश को बांटने का लगाया आरोप

प्रयागराज/मो.गुफरान: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री नंदी ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा सनातन संस्कृति को अपमानित करने और सनातन को मानने वालों को दुःख पहुंचाने वाले बयान देते रहते हैं. राहुल गांधी पर तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि वह देश को बांटने का काम कर रहें हैं.

राहुल गांधी पर बोला हमला

मंत्री नंदी ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, वह हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने वाले बयान देते रहते हैं, देश की जनता उन्हें अब जान चुकी है, वह किस तरह से विदेश में जाकर देश को अपमानित करने वाले बयान देते रहते हैं. ऐसे में वह राहुल गांधी जैसे मूर्ख व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलकर अपना समय खराब नहीं करना चाहते हैं.

पूजा पाल को लेकर दी प्रतिक्रिया

वहीं कौशाम्बी के चायल विधानसभा से समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल के सीएम योगी की विधानसभा में तारीफ किए जाने पर उन्हें पार्टी से निष्काशित करने पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया और अपराधियों की पूरी टीम है, इस पर अगर हम कहें कि सपा में साधु महात्मा हैं तो आप लोग हंसेंगे. मंत्री नंदी ने कहा कि यह गुंडे और अपराधियों के समर्थन में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है. मंत्री नंदी ने कहा कि पत्नी पर ही एक मौलाना ने सवाल उठा दिया.

परेड में हुए शामिल

प्रयागराज पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस की परेड में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी शामिल हुए. उन्होंने तिरंगे को सलामी दी, इस दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए कई पुलिसकर्मियों को भी मेडल से सम्मानित किया. कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि विकसित भारत 2047 में कैसा हो इसका संकल्प आज लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है. उत्तर प्रदेश में 24 घंटे विधानसभा चलाया गया है, इसी मकसद के साथ कि उत्तर प्रदेश की भूमिका विकसित भारत को बनाने में क्या हो, इस पर चर्चा परिचर्चा हुई है.

पीएम-सीएम की तारीफ की

मंत्री नंदी ने कहा आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश सीएम योगी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं हाईपॉवर डेमोग्राफी के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश कि बागडोर संभाली है. तभी से 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा से लेकर सभी जरूरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर जरूरी कदम उठा रहे हैं. दुनिया के शीर्ष महाशक्तियों में भारत को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहें हैं.

यह भी पढ़ें - Independence Day 2025: देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस, यूपी के सीएम और राज्यपाल ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं