Add Zee Business As A Preferred Source
App

धूप से दौड़ेंगी ट्रेनें! NCR तैयार कर रहा सोलर पैनल वाले स्मार्ट कोच, सौर ऊर्जा से चलेंगे पंखे-लाइट

Solar Powered Train: पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल रेल संचालन की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने पहली बार विशेष सोलर पैनल कोच तैयार किया है. जिससे आने वाले दिनों में एनसीआर की ट्रेनों में सौर ऊर्जा से कोच के लाइट, पंखे और चार्जिंग प्वॉइंट चलेंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 24, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:33 AM IST
धूप से दौड़ेंगी ट्रेनें! NCR तैयार कर रहा सोलर पैनल वाले स्मार्ट कोच, सौर ऊर्जा से चलेंगे पंखे-लाइट
Image Credit: Prayagraj News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news2 hrs ago
2
Fatehpur News2 hrs ago
3
Lucknow news3 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news7:13 AM IST