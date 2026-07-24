धूप से दौड़ेंगी ट्रेनें! NCR तैयार कर रहा सोलर पैनल वाले स्मार्ट कोच, सौर ऊर्जा से चलेंगे पंखे-लाइट

7kWp क्षमता का सोलर सिस्टम और कार्यप्रणाली

एनसीआर के झांसी स्थित दो रेलवे कारखानों (वर्कशॉप) में इन सोलर कोचों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. एनसीआर के झांसी स्थित दो कारखानों में सोलर सिस्टम वाले कोच तैयार करने का काम किया जा रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक ट्रेन कोच की छत पर 7 किलोवॉट पीक (kWp) क्षमता का सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम स्थापित किया गया है. यह सिस्टम दिनभर मिलने वाली धूप से बिजली बनाकर कोच में लगे बैटरी बैंक को चार्ज करता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान कोच के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना किसी बाधा के चलते रहते हैं. जोकि दिनभर मिलने वाली धूप से बिजली उत्पादन करके बैटरी बैंक में जमा करेगा. जिसके जरिए कोच के पंखे, बल्ब लाइट और चार्जिंग प्वॉइंट चलेंगे.