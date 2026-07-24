धूप से दौड़ेंगी ट्रेनें! NCR तैयार कर रहा सोलर पैनल वाले स्मार्ट कोच, सौर ऊर्जा से चलेंगे पंखे-लाइट

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: पर्यावरण-अनुकूल, हरित और ऊर्जा-कुशल रेल संचालन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया है. एनसीआर ने अपनी यात्री ट्रेनों के लिए विशेष सोलर फोटोवोल्टिक पैनल वाले कोच तैयार करने का काम शुरू कर दिया है. आने वाले दिनों में इन ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली लाइट, पंखे, ऐसी (AC) और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होंगे. आने वाले दिनों में यात्री ट्रेनों के कोच की लाइट, पंखे और ऐसी सोलर सिस्टम से चलेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एनसीआर की ट्रेनों में सौर ऊर्जा से कोच के लाइट, पंखे और चार्जिंग प्वॉइंट चलेंगे।]।
7kWp क्षमता का सोलर सिस्टम और कार्यप्रणाली
एनसीआर के झांसी स्थित दो रेलवे कारखानों (वर्कशॉप) में इन सोलर कोचों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. एनसीआर के झांसी स्थित दो कारखानों में सोलर सिस्टम वाले कोच तैयार करने का काम किया जा रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक ट्रेन कोच की छत पर 7 किलोवॉट पीक (kWp) क्षमता का सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम स्थापित किया गया है. यह सिस्टम दिनभर मिलने वाली धूप से बिजली बनाकर कोच में लगे बैटरी बैंक को चार्ज करता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान कोच के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना किसी बाधा के चलते रहते हैं. जोकि दिनभर मिलने वाली धूप से बिजली उत्पादन करके बैटरी बैंक में जमा करेगा. जिसके जरिए कोच के पंखे, बल्ब लाइट और चार्जिंग प्वॉइंट चलेंगे.
प्रति कोच ₹3 लाख की वार्षिक बचत
इस तकनीक के लागू होने से भारतीय रेलवे को न केवल राजस्व का भारी लाभ होगा, बल्कि पारंपरिक बिजली/ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी.प्रत्येक सोलर कोच हर वर्ष लगभग 13,500 यूनिट हरित बिजली का उत्पादन करेगा. इससे रेलवे को प्रति कोच हर वर्ष लगभग ₹3 लाख की बिजली बचत होगी.
हर महीने जोड़े जाएंगे 2 नए सोलर कोच
एनसीआर प्रशासन की योजना के अनुसार जैसे-जैसे झांसी वर्कशॉप से ये कोच बनकर तैयार होते जाएंगे, वैसे-वैसे इन्हें नियमित सर्विस में लाया जाएगा। योजना के तहत हर महीने यात्री ट्रेनों के बेड़े में कम से कम दो सोलर कोच अनिवार्य रूप से जोड़े जाएंगे।
आधिकारिक बयान
डॉ. शिवम शर्मा (सीपीआरओ, उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक -"पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर ने सोलर पैनल वाले कोच का सफल निर्माण किया है। झांसी वर्कशॉप में निर्माण कार्य जारी है। यह सिस्टम प्रतिवर्ष प्रति कोच 13.5 हजार यूनिट बिजली पैदा करेगा, जिससे करीब ₹3 लाख की सीधी बचत होगी। हर महीने दो ऐसे कोच ट्रेनों में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।"
एनसीआर के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत यह कोच की छत पर करीब सात किलोवॉट पीक क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है., सीपीआरओ के अनुसार हर महीने यात्री ट्रेनों में सौर ऊर्जा सिस्टम वाले दो कोच जोड़े जाएंगे. उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम के प्रत्येक कोच से साढ़े 13 हजार बिजली उत्पादन हर वर्ष होगा। जिससे करीब एक कोच से तीन लाख रुपए की बिजली बचत हर वर्ष होगी।, एनसीआर के झांसी स्थित दो कारखानों में सोलर सिस्टम वाले कोच तैयार करने का काम किया जा रहा है. जैसे जैसे ये कोच तैयार हो रहें हैं, उन्हें हम सर्विस में लाते जाएंगे.
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