क्या अब टूट जाएगा मोनालिसा-फरमान का रिश्ता? महाकुंभ में वायरल गर्ल निकली नाबालिग, शादी और कानून पर उठे बड़े सवाल!

Prayagraj News: महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई वायरल गर्ल मोनालिसा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. ताजा रिपोर्ट्स और जांच के दावों के बाद यह विवाद और गहरा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि शादी के समय उनकी उम्र 18 साल से कम थी. इस खुलासे के बाद पूरे मामले ने कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर गंभीर बहस छेड़ दी है.

कब शादी की थी मोनालिसा?

जानकारी के अनुसार, मोनालिसा ने 11 मार्च 2026 को फरमान खान के साथ शादी की थी. शुरुआत से ही उनकी उम्र को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन फरमान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बालिग बताया था. वहीं, परिवार और कुछ अन्य लोगों ने दावा किया था कि मोनालिसा नाबालिग हैं और उनकी उम्र गलत तरीके से दर्ज की गई है.

कितनी है मोनालिसा की उम्र?

अब इस मामले में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र लगभग 16 साल 2 महीने और 12 दिन थी. रिपोर्ट के बाद यह मामला कानूनी रूप से और गंभीर हो गया है, क्योंकि कथित तौर पर POCSO Act के तहत कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है.

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डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने क्या कहा?

वहीं डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने NCST का फैसला आने के बाद कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि मोनालिसा नाबालिग साबत हुई. सत्य की जीत हो रही है. लव जिहाद का खुलासा हो रहा है. जिहादी जाएगा जेल. सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन.

बता दें कि इस दौरान सनोज वीडियो में कहते हैं कि जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि लव जिहाद का शिकार बनाकर महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को केरल ले जाया गया. किस तरह से फंसाकर उसके साथ तथाकथित शादी की गई. पहले दिन से मैं इस लव जिहाद के खिलाफ था. मुझे लग रहा था ये बहुत बड़ी साजिश है. इस षड़यंत्र के खिलाफ मैं शुरू से था, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहा. उसके मां-बाप का दर्द मैंने सुना. वो शुरू से कह रहे थे कि उनकी बच्ची नाबालिग है. इस बात को मैंने कई मंचों पर उठाया. मध्य प्रदेश पुलिस के पास जाकर शिकायत भी दर्ज कराई. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया. उन्होंने कार्रवाई का आदेश किया.

धार्मिक बहस का विषय बन चुका है

दूसरी तरफ, यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक बहस का विषय भी बन गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी भी पक्ष की ओर से नाबालिग होने की पुष्टि होती है, तो भारतीय कानून के तहत बाल विवाह स्वतः अवैध माना जाता है और इसमें सख्त दंड का प्रावधान है. वहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं, जिससे यह मामला और संवेदनशील बन गया है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक और सामाजिक एंगल से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल, पूरा मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है. सच क्या है, यह आने वाले समय में अदालत और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर और स्पष्ट होगा. लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर नाबालिग विवाह और दस्तावेजों की सत्यता जैसे गंभीर मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.