नीट-पीजी 2025 की परीक्षा कटऑफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा, डॉक्टरों की क्वालिटी पर उठे सवाल?

Prayagraj News: नीट-पीजी 2025 की परीक्षा कटऑफ का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. माइनस 40 नंबर लाने वाले ओबीसी/एससी/एसटी छात्रों को काउंसलिंग की अनुमति दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. काउंसलिंग की अनुमति को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के खिलाफ बताते हुए याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि कटऑफ में भारी कमी से मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया गया है. 27 जनवरी को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी.