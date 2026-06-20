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NEET UG 2026 UP: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम [NEET (UG)]-2026 का आयोजन कल, यानी 21 जून 2026 (रविवार) को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है. परीक्षा को पूरी तरह शुचितापूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए एनटीए ने परीक्षार्थियों के लिए विस्तृत ड्रेस कोड, अनुमत वस्तुओं की सूची और सुरक्षा प्रोटोकॉल से जुड़ी एक बेहद जरूरी एडवायजरी जारी की है। नियमों का पालन न करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है.
धार्मिक आस्था की वस्तुओं को पहनने की छूट, लेकिन समय से पहुंचना होगा
एनटीए ने इस बार अभ्यर्थियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को अपनी धार्मिक आस्था से संबंधित वस्तुएं जैसे—धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब अथवा अन्य समान पारंपरिक वस्तुएं पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की पूरी अनुमति है. हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से ऐसे सभी अभ्यर्थियों की विस्तृत जांच (फ्रिस्किंग) की जाएगी. इसलिए ऐसे छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से काफी पहले पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच सुचारू रूप से हो सके और कोई अनावश्यक तनाव न हो. ऐसे अभ्यर्थियों को विस्तृत जांच (फ्रिस्किंग) के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा.
बारिश के मौसम को देखते हुए मिली विशेष अनुमति
चूंकि देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, इसे ध्यान में रखते हुए एनटीए ने छात्रों को अपने प्रवेश पत्र को बारिश से सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखकर लाने की विशेष छूट दी है. इसके अलावा, परीक्षा कक्ष के अंदर केवल पारदर्शी पानी की बोतल ही ले जा सकेंगे.
कपड़ों और फुटवियर के लिए निर्देश
परीक्षा के लिए हल्के कपड़े पहनना सबसे बेहतर और वांछनीय माना गया है. लेकिन यदि मौसम या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता हो, तो अभ्यर्थी पूरी बांह के कपड़े (Full Sleeves) या ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं. इसके लिए भी उन्हें केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा ताकि उचित जांच की जा सके.
जूते-चप्पल
एनटीए ने चप्पल और कम एड़ी वाले जूते या सामान्य फुटवियर पहनने को प्राथमिकता दी है. जो अभ्यर्थी ऊंची एड़ी वाले फुटवियर पहनकर आएंगे, सुरक्षा जांच के दौरान उनकी अतिरिक्त और विशेष जांच की जा सकती है.
इन चीजों पर है पूरी तरह सख्त पाबंदी
परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन, पेजर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक व संचार उपकरणों को ले जाने की सख्त मनाही है.
एक्सेसरीज
धातु की वस्तुएं, बड़े बेल्ट बकल, भारी आभूषण और अन्य किसी भी प्रकार की फैंसी एक्सेसरीज पहनकर आने पर केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
किसी भी असमंजस के लिए यहां करें संपर्क
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य मेटल डिटेक्टर और शारीरिक तलाशी ली जाएगी. यदि किसी छात्र को ड्रेस कोड या केंद्र के नियमों को लेकर कोई संशय है, तो वे सीधे NTA के हेल्पडेस्क नंबरों और आधिकारिक ईमेल पर संपर्क कर स्पष्टीकरण ले सकते हैं.
NTA हेल्पडेस्क नंबर: 011-40759000 / 011-69227700
आधिकारिक ईमेल: neetug2026@nta.ac.in
सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करें और परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करें. ड्रेस कोड एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है.
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