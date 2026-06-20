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NEET UG 2026: NTA ने जारी किया सख्त ड्रेस कोड, जानें केंद्र पर क्या ले जाने की है अनुमति और किस पर है बैन?

NEET UG 2026 Exam Guidelines: नीट यूजी पुन परीक्षा कल (21 जून) को होगी. यूपी में सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच आज देशभर के केंद्रों पर मॉक ड्रिल जारी है. घर से निकलने से पहले चेक करें परीक्षा से जुड़ा हर अपडेट.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 20, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:21 AM IST
NEET UG 2026: NTA ने जारी किया सख्त ड्रेस कोड, जानें केंद्र पर क्या ले जाने की है अनुमति और किस पर है बैन?
Image Credit: NEET UG 2026 Exam Guidelines

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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