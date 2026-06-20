धार्मिक आस्था की वस्तुओं को पहनने की छूट, लेकिन समय से पहुंचना होगा

एनटीए ने इस बार अभ्यर्थियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को अपनी धार्मिक आस्था से संबंधित वस्तुएं जैसे—धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब अथवा अन्य समान पारंपरिक वस्तुएं पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की पूरी अनुमति है. हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से ऐसे सभी अभ्यर्थियों की विस्तृत जांच (फ्रिस्किंग) की जाएगी. इसलिए ऐसे छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय से काफी पहले पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच सुचारू रूप से हो सके और कोई अनावश्यक तनाव न हो. ऐसे अभ्यर्थियों को विस्तृत जांच (फ्रिस्किंग) के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा.