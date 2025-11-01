Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Prayagraj News: रिमांड पर 100 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड कासिफ! कुख्यात कादिर के संरक्षण में चला रहा था ठगी का बड़ा नेटवर्क

Prayagraj News: प्रयागराज में 100 करोड़ की ठगी मामले में कुख्यात पटाखा माफिया कादिर के भतीजे कासिफ को पुलिस रिमांड पर लेगी. रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी का आरोप. 

 

Nov 01, 2025
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुरफान :उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करोड़ों की ठगी के बड़े मामले में पुलिस अब कुख्यात पटाखा माफिया कादिर के भतीजे कासिफ को रिमांड पर लेने की तैयारी में है. कासिफ पर 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी करने का आरोप है. पुलिस का मानना है कि यह महज एक व्यक्ति का खेल नहीं, बल्कि संगठित और योजनाबद्ध ठगी का गिरोह है, जिसमें कई लोग शामिल हैं. इसी कड़ी को खंगालने के लिए पुलिस कासिफ की कस्टडी रिमांड मांगने जा रही है.

क्या है पूरा किस्सा ?
जानकारी के अनुसार, कासिफ ने 30 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा था. पुलिस ने अब कोर्ट में आवेदन देकर कासिफ को रिमांड पर लेने की मांग की है, ताकि उससे लंबी पूछताछ की जा सके.सूत्रों के मुताबिक, कासिफ कई महीनों से फरार था और वह अपने चाचा कादिर के संरक्षण में ठिकाने बदल-बदलकर भाग रहा था. कादिर प्रयागराज का कुख्यात पटाखा कारोबारी है, जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और उसका नाम अवैध कारोबार व अपराध जगत में चर्चित रहा है.

रक़म दोगुनी करने का लालच देकर लोगों को फंसाया
आरोप है कि कासिफ और उसके गिरोह ने लोगों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी की. गिरोह के सदस्य खुद को बड़े स्तर पर निवेशक और हाई रिटर्न देने वाला समूह बताकर लोगों को जाल में फांसते थे. शुरू में थोड़ी रकम पर लाभ दिया जाता था, ताकि लोगों का विश्वास जीत लिया जाए. इसके बाद लोगों से भारी रकम ली जाती और फिर गिरोह गायब हो जाता. 

पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान करेगी
पुलिस का कहना है कि कासिफ से पूछताछ में पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है. रिमांड के दौरान पुलिस बैंक खातों, लेनदेन, फर्जी कंपनियों और ठगी में शामिल बाक़ी सदस्यों की जानकारी निकालेगी।पुलिस इस जांच के माध्यम से यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि ठगी की रकम कहां और किसके पास पहुंचाई गई, तथा इसे किन अवैध व्यापारों में लगाया गया. 

जांच तेज, गिरोह पर कसा जाएगा शिकंजा
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला वित्तीय अपराध का बड़ा उदाहरण है और रिमांड के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है. कासिफ से की जाने वाली पूछताछ में अन्य बड़े चेहरों के सामने आने की भी पूरी उम्मीद है.

prayagraj news

