एलिवेटेड होंगे न्यू छिवकी व न्यू संगम स्टेशन! गंगा के ऊपर बनेगा पुल, प्रयागराज में बनने वाले इन 2 नए स्टेशन के सर्वे को मंजूरी
एलिवेटेड होंगे न्यू छिवकी व न्यू संगम स्टेशन! गंगा के ऊपर बनेगा पुल, प्रयागराज में बनने वाले इन 2 नए स्टेशन के सर्वे को मंजूरी

Prayagaraj News: प्रयागराज में नए रेलवे स्टेशन बनाए जा सकते हैं. गंगापार और यमुनापार इलाके में ये दो नए स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके बनने के साथ ही यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.   

 

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:35 PM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

Prayagraj News Stations: प्रयागराज में तीन रेल फ्लाई ओवर बनने के साथ ही गंगापार और यमुनापार में दो नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे. ये यमुनापार में न्यू छिवकी और गंगापार में न्यू संगम रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा गंगापार में कुंवाडीह पर ही एक अन्य स्टेशन बनाया जा सकता है. इसके लिए सर्वे आदि का प्रोसेस चालू है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल

रामनाथपुर के बीच 26.9 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर

प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों की भारी आवाजाही और मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों की लेटलतीफी को कम करने के लिए मुंबई रेलमार्ग को पूर्वोत्तर रेलवे के प्रयागराज रामबाग- वाराणसी रेलमार्ग से जोड़ने के लिए इरादतगंज से झूंसी के निकट रामनाथपुर के बीच 26.9 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर बनाया जाना है. इस फ्लाईओवर से दो लिंक रेल फ्लाईओवर भी निकालने की योजना है.

नैनी साइड में बनेगा छिवकी स्टेशन

रामनाथपुर जाने वाले रेल फ्लाई ओवर पर ही रेलवे की तऱफ से दो स्टेशन बनने की योजना है. इसमें न्यू छिवकी स्टेशन का नैनी साइड में बनाया जाएगा. दूसरा स्टेशन छतनाग के पास बनाया जाएगा. इसके लिए जमीन आदि के सर्वेक्षण की रेलवे बोर्ड के द्वारा मंजूरी मिल गई है. ये दोनों ही स्टेशन एलिवेटेड होंगे और यह जमीन से 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाएंगे.

रिंग रोड के समानांतर बनेगा रेल फ्लाई ओवर

प्रयागराज में बनाई जा रही रिंग रोड के समानांतर ही रेल फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है. यह रेल फ्लाई ओवर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन को ऊपर से ही क्रॉस करते ही निकलेगा. सरस्वती हाईटेक के ऊपर से गुजरते हुए रेल फ्लाई ओवर गंगा नदी को पार करेगा. गंगा के ऊपर बनेगा पुल इसके लिए गंगा के ऊपर करीब डेढ़ से दो किमी लंबा पुल भी बनाया जाएगा. इसके बाद में अंदावा होते हुए यह पुल कुंवाडीह और वहां से रामनाथपुर तक जाएगा. रामनाथपुर पर ही यह फ्लाई ओवर प्रयागराज रामबाग-वाराणसी रेलमार्ग से जुड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंवाडीह पर भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है.

शशिकांत त्रिपाठी, सीपीआरओ, एनसीआर के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों ही फ्लाई ओवर के निर्माण संबंधी कार्यों के सर्वेक्षण की मंजूरी दी है. इसी रेलमार्ग पर न्यू छिवकी और न्यू संगम स्टेशन के साथ गंगा पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है.

;