जींस और टीशर्ट पर प्रवेश बैन, सावन से पहले मनकामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए नई गाइडलाइन

प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन के फैसले का स्वागत

प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन के इस फैसले का यहां दर्शन पूजन के लिए आने वाले भोलेनाथ के भक्त स्वागत कर रहें हैं. दर्शन के लिए पहुंची कंचन लूथरा का कहना है कि हमारी संस्कृति मर्यादित है और जब हम भगवान के दरबार में आएं तो हमें मर्यादित ही रहना चाहिए. इसलिए मंदिर प्रशासन का यह फैसला सराहनीय है, इसे देशभर के अन्य मंदिरों में भी लागू करना चाहिए. वहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा कनक सिंह भी इस फैसले का स्वागत करतीं हैं, कनक सिंह का कहना है कि यह फैसला होना ही चाहिए था, धर्मस्थलों पर हमें मर्यादित आचरण में ही जाना चाहिए. मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे धर्मेंद्र नाथ शुक्ला भी इस गाइडलाइन का स्वागत कर रहें हैं.