जींस और टीशर्ट पर प्रवेश बैन, सावन से पहले मनकामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए नई गाइडलाइन

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Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन ने भोलेनाथ के भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक के दौरान परंपराओं और स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई नियम लागू किए गए हैं. 30 जुलाई से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है. ऐसे में मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन और रुद्राभिषेक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत रुद्राभिषेक करने वाले पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी या फिर शूट सलवार पहनना अनिवार्य किया गया है. पैंट, जींस और टी-शर्ट पहनकर शिवलिंग का अभिषेक करने की अनुमति नहीं मिलेगी.
सावन मास में नई गाइडलाइन जारी
इतना ही नहीं मंदिर प्रशासन ने बाकायदा प्रवेश द्वार पर ही नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है. इसमें साफ तौर पर लिखा है कि महिला और युवतियां भड़काऊ कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें. शालीन और मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करें. हालांकि, यह गाइडलाइन सिर्फ महिला और युवतियों के लिए ही नहीं है, बल्कि पुरुषों को भी मंदिर के गर्भगृह में अभिषेक के लिए धोती कुर्ता या पायजामा पहनना होगा. जींस और टीशर्ट में पुरुष भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.
पॉलीथिन, प्लास्टिक के पैकेट पर भी प्रतिबंध
मंदिर प्रशासन ने पॉलीथिन, प्लास्टिक के गिलास और पैकेट में दूध चढ़ाने पर भी रोक लगा दी है. शिवभक्तों से पर्यावरण संरक्षण और मंदिर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की गई है. इतना ही नहीं, पूजा-और अभिषेक कराने वाले पुजारियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं. पूजा के दौरान पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
भड़काऊ कपड़े पहनकर आने पर लगी रोक
मनकामेश्वर महादेव मंदिर के व्यवस्थापक भीम शंकर पाठक का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य पवित्र सावन मास में आने वाले लाखों शिवभक्तों को व्यवस्थित, स्वच्छ और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप दर्शन एवं पूजा की सुविधा उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार ही अनुष्ठान का विधान है, जो लोग भड़काऊ कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन पूजन और अभिषेक के लिए आते हैं, उनसे मंदिर की मर्यादा खंडित होती है. प्लास्टिक में जल या दूध से अभिषेक का कोई विधान नहीं है, परम्परा अनुसार लोटे में ही अभिषेक का विधान और महत्व है.
प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन के फैसले का स्वागत
प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन के इस फैसले का यहां दर्शन पूजन के लिए आने वाले भोलेनाथ के भक्त स्वागत कर रहें हैं. दर्शन के लिए पहुंची कंचन लूथरा का कहना है कि हमारी संस्कृति मर्यादित है और जब हम भगवान के दरबार में आएं तो हमें मर्यादित ही रहना चाहिए. इसलिए मंदिर प्रशासन का यह फैसला सराहनीय है, इसे देशभर के अन्य मंदिरों में भी लागू करना चाहिए. वहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा कनक सिंह भी इस फैसले का स्वागत करतीं हैं, कनक सिंह का कहना है कि यह फैसला होना ही चाहिए था, धर्मस्थलों पर हमें मर्यादित आचरण में ही जाना चाहिए. मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे धर्मेंद्र नाथ शुक्ला भी इस गाइडलाइन का स्वागत कर रहें हैं.