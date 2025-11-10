Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2996203
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशाम्बी में नवविवाहिता की मौत! शादी के आठ दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला शव, क्षेत्र में सनसनी

 Kaushambi News: कौशाम्बी में शादी के आठ दिन बाद नवविवाहिता का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. शादी रजामंदी के बिना हुई थी. शनिवार को वह अचानक लापता हो गई थी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.  

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौशाम्बी में नवविवाहिता की मौत! शादी के आठ दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला शव, क्षेत्र में सनसनी

कौशांबी न्यूज/अली मुकता:  उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया.  शादी के महज़ आठ दिन बाद एक 20 वर्षीय नवविवाहिता का शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत हालत में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान रिंकी देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 नवंबर को चरवा कोतवाली के सीरियावां कला गांव निवासी देशराज से हुई थी.  फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी है.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, रिंकी देवी की शादी परिवार और उसकी स्वयं की रजामंदी के बिना कराई गई थी. बताया जा रहा है कि दूल्हे का रंग सांवला होने के कारण लड़की और उसके परिजन इस विवाह के पक्ष में नहीं थे. बावजूद इसके शादी संपन्न कराई गई. शादी के बाद रिंकी कुछ दिनों तक मायके में रही और शुक्रवार को वह ससुराल वापस लौटी थी. आने वाले दिनों में उसका ‘थवना’ भी होना था.

शनिवार शाम अचानक हुई गायब
शनिवार शाम रिंकी अचानक बिना बताए घर से लापता हो गई. परिजनों ने पहले तो यह समझा कि वह किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहां गई होगी, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका. परिवार के सदस्यों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, क्षेत्र में हड़कंप
रविवार सुबह संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मरधरा मानव रहित रेलवे फाटक के पास स्थानीय लोगों ने क्षत-विक्षत हालत में महिला का शव देखा. देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्र हो गई. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई. पहचान होने के बाद दोनों पक्षों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम, कई सवाल अब भी अनसुलझे
पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत आत्महत्या है या किसी प्रकार की साजिश, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें :यूपी के इन 5 जिलों में बहती हैं दूध की 'नदियां', मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर कौन सा जिला
 

TAGS

kaushambi news

Trending news

jaunpur news
जौनपुर की बेटी ने रचा इतिहास, बनी वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली पायलट
Gorakhpur
गोरखपुर फ्लाईओवर पर सीएम योगी सख्त.. काम में देरी पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश
Interesting News
कभी झूमता, कभी गिरता... उत्तराखंड के जंगलों में दिखा ‘नशे में चूर भालू’
Mathura News
ब्रज में भक्ति का सागर! प्रेमानंद महाराज के आगमन पर नंदगांव से बरसाना तक गूंजा
Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल से मारपीट, पीड़ित बेहोश, जांच शुरू
Varanasi News
BHU में डॉक्टरों की पिटाई,100 से ज़्यादा छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव किया
CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी समस्याएं,अफसरों को दिया आदेश
Gorakhpur News
हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', CM योगी का बड़ा ऐलान
Farrukhabad news
यूपी के इस गांव में खुदाई के दौरान मिला 'सोने' से भरा गिलास,खजाना देखते ही मच गई लूट
dehradun news
हड़ताल पर प्रदेश के 22 हजार उपनल कर्मचारी, दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की कतारें