कौशाम्बी में नवविवाहिता की मौत! शादी के आठ दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला शव, क्षेत्र में सनसनी

कौशांबी न्यूज/अली मुकता: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. शादी के महज़ आठ दिन बाद एक 20 वर्षीय नवविवाहिता का शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत हालत में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान रिंकी देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 नवंबर को चरवा कोतवाली के सीरियावां कला गांव निवासी देशराज से हुई थी. फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, रिंकी देवी की शादी परिवार और उसकी स्वयं की रजामंदी के बिना कराई गई थी. बताया जा रहा है कि दूल्हे का रंग सांवला होने के कारण लड़की और उसके परिजन इस विवाह के पक्ष में नहीं थे. बावजूद इसके शादी संपन्न कराई गई. शादी के बाद रिंकी कुछ दिनों तक मायके में रही और शुक्रवार को वह ससुराल वापस लौटी थी. आने वाले दिनों में उसका ‘थवना’ भी होना था.

शनिवार शाम अचानक हुई गायब

शनिवार शाम रिंकी अचानक बिना बताए घर से लापता हो गई. परिजनों ने पहले तो यह समझा कि वह किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहां गई होगी, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका. परिवार के सदस्यों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, क्षेत्र में हड़कंप

रविवार सुबह संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मरधरा मानव रहित रेलवे फाटक के पास स्थानीय लोगों ने क्षत-विक्षत हालत में महिला का शव देखा. देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्र हो गई. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई. पहचान होने के बाद दोनों पक्षों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम, कई सवाल अब भी अनसुलझे

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत आत्महत्या है या किसी प्रकार की साजिश, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें :यूपी के इन 5 जिलों में बहती हैं दूध की 'नदियां', मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर कौन सा जिला

