प्रयागराज से चित्रकूट तक रिंग रोड का होगा विस्तार, जमीन होगी अधिग्रहित, कनेक्टिविटी होगी आसान

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Prayagraj Chitrakoot road: उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज में सड़क यातायात को बेहतर बनाने और शहर के अंदर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एक बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है. इस योजना के तहत अब प्रयागराज रिंग रोड का दायरा बढ़ाने की तैयारी है, जिसे सीधे चित्रकूट तक जोड़ा जाएगा. इस नई सड़क के बन जाने से दोनों धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के बीच सफर करना बेहद आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.
रिंग रोड का तीसरा चरण और भूमि अधिग्रहण
इस पूरी योजना को रिंग रोड के तीसरे चरण के रूप में तैयार किया जाएगा. इसके तहत प्रयागराज से लेकर चित्रकूट के राजापुर तक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए 350 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है. इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर और जमीन अधिग्रहण से जुड़े कागजी कामों को लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य में कोई रुकावट न आए.
जाम से मिलेगी राहत और बचेगा समय
फिलहाल स्थिति यह है कि प्रयागराज से चित्रकूट की तरफ जाने वाले सभी छोटे और भारी वाहनों को शहर के बीचों-बीच से होकर गुजरना पड़ता है. इसकी वजह से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आए दिन वाहन चालकों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है. लेकिन जब यह नया रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा, तब भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. वे शहर के बाहर से ही अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे, जिससे शहर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा.
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
प्रयागराज और चित्रकूट दोनों ही उत्तर प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल हैं. चित्रकूट दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जहां हर साल देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इस आधुनिक रिंग रोड के बन जाने से सड़क संपर्क काफी सुधर जाएगा, जिससे यात्रियों का सफर आरामदायक होगा. बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर व्यापार व रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
रिंग रोड के पहले और दूसरे चरण की स्थिति
प्रयागराज में प्रस्तावित रिंग रोड का कुल दायरा लगभग सत्तर किलोमीटर का है. इसके पहले चरण के तहत सोहरो से लेकर रीवा रोड के दांदूपुर तक करीब तीस किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है. इसके बाद दूसरे चरण में चालीस किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है. एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, बारिश का मौसम समाप्त होने के ठीक बाद इस दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया जाएगा. इस तरह चरणबद्ध तरीके से चल रही यह परियोजना आने वाले समय में प्रयागराज और आसपास के पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख देगी.