प्रयागराज से चित्रकूट और मीरजापुर की राह होगी आसान, 8315 करोड़ से बनेंगे नए फोरलेन रास्ते

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Prayagraj Mirzapur Highway Project: उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज से चित्रकूट और मीरजापुर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. दोनों शहरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाओं पर करीब 8315 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रयागराज से चित्रकूट और मीरजापुर का सफर पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और सुरक्षित होने की उम्मीद है. इससे यातायात का दबाव कम होगा और व्यापार, पर्यटन के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
प्रयागराज से राजापुर होते हुए चित्रकूट तक 49.655 किलोमीटर लंबा फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने की योजना है. इस परियोजना पर करीब 3821 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. ग्रीनफील्ड सड़क का मतलब ऐसी नई सड़क से है, जिसे मौजूदा सड़क के बजाय नए रास्ते पर विकसित किया जाता है. एक्सेस-कंट्रोल्ड होने की वजह से इस मार्ग पर अनावश्यक कट और स्थानीय यातायात की बाधाएं कम रहेंगी.
एयरपोर्ट के पास से रिंग रोड और राम वनगमन पथ से जुड़ेगा मार्ग
प्रस्तावित कॉरिडोर प्रयागराज एयरपोर्ट के पास से रिंग रोड और फिर राम वनगमन पथ होते हुए चित्रकूट की ओर जाएगा. इससे चित्रकूट और राजापुर की ओर जाने वाले यात्रियों को एक वैकल्पिक और सुविधाजनक रास्ता मिलेगा. आबादी वाले इलाकों और ज्यादा यातायात वाले हिस्सों से अलग नया मार्ग बनने से सफर का समय कम हो सकता है.
नई सड़क बनने से सिर्फ यात्रियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, सामान के परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है. चित्रकूट धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में बेहतर सड़क संपर्क से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से जुड़े कारोबार को भी लाभ मिल सकता है.
मीरजापुर हाईवे को भी बनाया जाएगा पूरा फोरलेन
प्रयागराज से मीरजापुर जाने वाले एनएच-35 को भी चौड़ा करने की योजना है. नैनी के लेप्रोसी चौराहा से मीरजापुर बाईपास तक करीब 80.8 किलोमीटर लंबे मार्ग को पूरी तरह फोरलेन किया जाएगा. फिलहाल इस हाईवे के कुछ हिस्से फोरलेन हैं, जबकि कुछ हिस्से टूलेन हैं. अलग-अलग चौड़ाई के कारण कई जगह यातायात की परेशानी होती है.
इस परियोजना पर करीब 4495 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है. सड़क को चौड़ा करने के साथ जरूरत के अनुसार रियलाइन्मेंट और बाईपास भी बनाए जाएंगे. इससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी और सड़क पर जाम तथा दुर्घटनाओं की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी.
व्यापार, पर्यटन और माल ढुलाई को मिलेगा फायदा
प्रयागराज-मीरजापुर मार्ग के फोरलेन होने से यात्री वाहनों के साथ मालवाहक वाहनों को भी बड़ी राहत मिलेगी. कृषि उत्पाद, औद्योगिक सामान और दूसरी वाणिज्यिक सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान होगा. इससे दोनों शहरों के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है. परियोजनाओं के अलाइनमेंट से जुड़े फैसले मंत्रालय स्तर पर हो चुके हैं. अब इनके जरिए प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है.
दक्षिण प्रयागराज को जोड़ने पर भी जोर
परियोजनाओं के लेआउट को देखने के बाद मंडलायुक्त ने दक्षिण प्रयागराज की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अहम सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कनेक्टिविटी मुख्य रूप से उत्तरी प्रयागराज की ओर है. ऐसे में यह भी देखा जाना चाहिए कि परियोजना से जुड़े किसी संभावित मार्ग या कनेक्टिविटी को दक्षिण प्रयागराज से जोड़ा जा सकता है या नहीं.