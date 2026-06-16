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प्रयागराज-वाराणसी सफर हुआ और आसान, NH-19 का 73 KM हिस्सा 6-लेन, जाम से मिलेगी राहत

Prayagraj Varanasi Highway: राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर प्रयागराज के हंडिया से वाराणसी के राजातालाब तक 73 किलोमीटर लंबे हिस्से को 6-लेन कॉरिडोर में अपग्रेड कर दिया गया है. इस विकास कार्य से वाराणसी आने-जाने वाले श्रद्धालुओं, यात्रियों और कमर्शियल वाहनों को भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 16, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:54 PM IST
प्रयागराज-वाराणसी सफर हुआ और आसान, NH-19 का 73 KM हिस्सा 6-लेन, जाम से मिलेगी राहत
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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