प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं

वाराणसी आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं, आम यात्रियों और कमर्शियल वाहनों को अब बिना किसी रुकावट के तेज और सुरक्षित रास्ता मिलेगा. यह कॉरिडोर अब देश के बेहतरीन और आधुनिक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल बन चुका है, जिससे आसपास के पूरे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र का संपर्क मजबूत होगा. एनएचआई (NHAI) द्वारा जारी किए गए एक एरियल वीडियो में इस हाईवे की भव्यता साफ देखी जा सकती है. रात के समय भी यह पूरा स्ट्रेच आधुनिक स्ट्रीट लाइटों से जगमगा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और गाड़ियां बिना रुके दौड़ सकेंगी.