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Prayagraj Varanasi 6 Lane Highway: वाराणसी आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने ढांचागत विकास (Infrastructure Development) को रफ्तार देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर प्रयागराज (हंडिया) से वाराणसी (राजातालाब) के बीच के 73 किलोमीटर लंबे हिस्से को शानदार 6-लेन कॉरिडोर में अपग्रेड कर दिया है. वाराणसी का यह मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार (ईस्टर्न गेटवे) अब पूरी तरह से नए और आधुनिक रंग-रूप में तैयार हो चुका है.
भारी जाम से राहत, रफ्तार को मिले पंख
पहले इस रूट पर गाड़ियों का भारी दबाव रहता था, जिसके कारण यात्रियों को अक्सर लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था. इस अपग्रेडेशन के बाद लोगों को जाम के झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी. हाईवे के चौड़ीकरण से न केवल वाहनों की गति बढ़ेगी, बल्कि सफर का समय (Travel Time) भी काफी कम हो जाएगा.
प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं
वाराणसी आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं, आम यात्रियों और कमर्शियल वाहनों को अब बिना किसी रुकावट के तेज और सुरक्षित रास्ता मिलेगा. यह कॉरिडोर अब देश के बेहतरीन और आधुनिक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल बन चुका है, जिससे आसपास के पूरे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र का संपर्क मजबूत होगा. एनएचआई (NHAI) द्वारा जारी किए गए एक एरियल वीडियो में इस हाईवे की भव्यता साफ देखी जा सकती है. रात के समय भी यह पूरा स्ट्रेच आधुनिक स्ट्रीट लाइटों से जगमगा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और गाड़ियां बिना रुके दौड़ सकेंगी.
एनएचआई (NHAI) का बयान
इस प्रोजेक्ट का पूरा होना यह दर्शाता है कि विभाग देश में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर वर्ल्ड-क्लास हाईवे नेटवर्क तैयार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है. इस नए कॉरिडोर के चालू होने से न केवल उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों (प्रयागराज और वाराणसी) के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलेगी.
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