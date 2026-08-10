चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश नहीं ... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग

याची अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने कहा कि हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग करते हुए जारी किए गए अन डेटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है. याची का कहना है कि नोटिस में सिर्फ चार सोमवार का जिक्र किया गया है, लेकिन पूरे सावन माह में चिकन और मटन की शॉप नहीं खुलने दी जा रही है. इतना ही नहीं कांवड़ मार्ग के अलावा गली और कांवड़ मार्ग से हटकर जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद करा दिया गया है. इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है. हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई है.