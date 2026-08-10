चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश नहीं ... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि किसी महिला सरकारी कर्मी की पहले से दो या अधिक संतान जीवित हैं तो वह मातृत्व अवकाश के लिए पात्र नहीं होगी.
सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने शशि कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस मंजू रानी चौहान ने शशि कुमारी की याचिका को खारिज कर दिया और मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया है. याची ने 19 जून 2026 के उस विभागीय आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें विभाग ने याची को मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया था. याचिका ने 6 महीने का मातृत्व अवकाश की मांग की थी.
महिला सेविका की याचिका खारिज
याची शशि कुमारी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महिला सेवक ने अपनी पहली तीन संतानों के लिए कोई मातृत्व अवकाश नहीं लिया है. ऐसे में चौथी संतान के लिए वह मातृत्व अवकाश की मांग कर रही है. क्योंकि वह चौथी संतान के लिए पहली बार मातृत्व अवकाश का लाभ चाहती है. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश जारी करना मनमाना ही नहीं, बल्कि कानूनन भी गलत होगा.
सावन में चिकन की दुकानें बंद किए जाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
वहीं, सावन मास में चिकन शॉप को बंद किए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. सावन मास के दौरान चिकन शॉप को बंद किए जाने की नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अमरोहा के नासिर फारूकी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है. याचिका में कहा गया है कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन की दुकानें थीं उन्हें भी पुलिस ने अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दी हैं. इसके चलते सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है.
हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग
याची अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने कहा कि हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग करते हुए जारी किए गए अन डेटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है. याची का कहना है कि नोटिस में सिर्फ चार सोमवार का जिक्र किया गया है, लेकिन पूरे सावन माह में चिकन और मटन की शॉप नहीं खुलने दी जा रही है. इतना ही नहीं कांवड़ मार्ग के अलावा गली और कांवड़ मार्ग से हटकर जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद करा दिया गया है. इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है. हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई है.