Prayagraj News: शादीशुदा महिला को लिव-इन संबंध में नहीं मिलेगी सुरक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लिव-इन कपल को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादीशुदा महिला अपने विवाह के रहते किसी अन्य संबंध के लिए अदालत से सुरक्षा नहीं मांग सकती. हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक़ के बगैर महिला के लिव इन में रहना अवैध है.

अवैध संबंध को पुलिस सुरक्षा का अधिकार नहीं

हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा इस अवैध संबंध को पुलिस सुरक्षा का अधिकार नहीं है. जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा होने के नाते पति-पत्नी दोनों का एक-दूसरे के साथ रहने का वैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा याची पहले से शादीशुदा हैं और जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक उन्हें तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

महिला ने दाखिल की थी याचिका, कोर्ट से मांगी सुरक्षा

सहारनपुर निवासी लिव इन में रह रही शादीशुदा महिला और उसके पुरुष साथी ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. याचिका में शांतिपूर्ण जीवन में किसी के हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा की मांग की थी. याचिका में कहा कि वह दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी वकील ने क्या दिया तर्क

हाईकोर्ट में पेश सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला अभी भी कानूनी रूप से अपने पहले पति की पत्नी है. किसी भी सक्षम अदालत ने तलाक की डिग्री पारित नहीं की है. हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को सुनने के बाद कहा याचियों के पास सुरक्षा के कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं. मांगी गई सुरक्षा द्विविवाह व व्यभिचार को सुरक्षा देने के बराबर है.

Varanasi News: 9 साल की बच्ची के साथ 64 साल के बुजुर्ग ने की हैवानियत, टॉफी के लालच में फंसा ले गया गेस्ट हाउस के अंदर

