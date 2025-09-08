कौशांबी में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला वाहन, बाइक पर शव ले जाते दिखे दो युवक, दिल झकझोर देगी ये तस्वीर
कौशांबी में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला वाहन, बाइक पर शव ले जाते दिखे दो युवक, दिल झकझोर देगी ये तस्वीर

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले से एक रोंगटे खड़े करने वाले तस्वीर सामने आई है. जहां एक शव को अंतिम संस्कार के लिए दो लोग बाइक से जाते दिखाई दे रहे हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:52 AM IST
कौशांबी/अली मुक्तेदा: यूपी के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बाइक पर शव ले जाते हुए दो लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना न केवल हृदयविदारक है, बल्कि समाज और व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है. कड़ा धाम थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर जीता गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मायके पक्ष ने इसे हत्या का मामला बताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया. आरोप है कि पुलिस ने रात में ही शव का अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया. लेकिन कोई वाहन अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने के लिए उपलब्ध नही हो सका.

बाइक से शव ले गया श्मशान
मजबूरी में परिजन रात करीब 7 बजे शव को बाइक पर रख श्मशान घाट ले जा रहे थे. रास्ते में किसी राहगीर ने इस मार्मिक दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो लोग एक बाइक पर शव को लेकर जा रहे हैं. शव को बाइक पर इस तरह रखा गया है कि देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए.

खड़े हुए गंभीर सवाल
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है. कुछ लोग इसे गरीबी और मजबूरी का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ लोग स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठा रहे हैं.

पुलिस का क्या कहना?
जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला का पति और बेटा गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं. घटना के समय परिजनों को शव वाहन की सुविधा न मिलने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं की कमी को उजागर करती है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई थी, और मामले की जांच जारी है. हालांकि, रात में वाहन न मिलने की बात पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

TAGS

kaushambi news

