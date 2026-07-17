Add Zee Business As A Preferred Source
App

नोएडा मजदूर आंदोलन अपडेट, DU छात्रा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने मंगा सरकार से जवाब, जानिए पूरा मामला

Noida Labour Protest: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा मजदूर आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की छात्रा आकृति की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:55 AM IST
नोएडा मजदूर आंदोलन अपडेट, DU छात्रा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने मंगा सरकार से जवाब, जानिए पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
थप्पड़ का बदला लेने के लिए स्टॉकर ने 15 साल की खुशी को चौथी मंजिल से फेंका, मौत
Ghaziabad crime48 min ago
2
Ayodhya news53 min ago
3
Bhadohi News1 hr ago
4
Hapur Accident1 hr ago
5
Fire in Noida1 hr ago