नोएडा मजदूर आंदोलन अपडेट, DU छात्रा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने मंगा सरकार से जवाब, जानिए पूरा मामला

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा मजदूर आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की छात्रा आकृति की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है. आकृति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है.
क्या है पूरा मामला?
बीते 13 अप्रैल को नोएडा में एक बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ था. आरोप है कि इस आंदोलन के दो दिन पहले ही पुलिस ने DU की छात्रा आकृति को हिरासत में ले लिया था. प्रशासन का आरोप है कि आकृति ने मजदूरों को भड़काने का काम किया और उन्हें कथित तौर पर विदेशी फंडिंग प्राप्त हो रही थी. इन्हीं गंभीर आरोपों के आधार पर उन पर NSA लगाया गया है और उन्हें निरुद्ध किया गया है.
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
आकृति की रिहाई के लिए उनके पक्ष से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि आकृति की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आकृति की गिरफ्तारी और उन पर लगाई गई धाराओं के संबंध में अपना पक्ष रखें. कोर्ट ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को निर्धारित की गई है.
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है?
कानूनी भाषा में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' का अर्थ होता है. व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, तो अदालत प्रशासन को आदेश देती है कि वह उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करे और उसकी गिरफ्तारी का ठोस कारण बताए. यदि गिरफ्तारी का कारण कानूनी रूप से सही नहीं पाया जाता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है.
आगे क्या हो सकता है?
1 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपने जवाब में आकृति की गिरफ्तारी को किस प्रकार सिद्ध करती है और कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है. यह मामला न केवल एक छात्रा की स्वतंत्रता, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है.