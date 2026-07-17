नोएडा मजदूर आंदोलन अपडेट, DU छात्रा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने मंगा सरकार से जवाब, जानिए पूरा मामला

हाईकोर्ट में क्या हुआ?

आकृति की रिहाई के लिए उनके पक्ष से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि आकृति की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आकृति की गिरफ्तारी और उन पर लगाई गई धाराओं के संबंध में अपना पक्ष रखें. कोर्ट ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को निर्धारित की गई है.