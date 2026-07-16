इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुख्यात ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कौड़ीहार ब्लॉक के प्रमुख और कुख्यात गौतस्कर मुजफ्फर को एक बड़े मामले में राहत दी है. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मुजफ्फर की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के खिलाफ सोरांव और फूलपुर थानों में दो अलग-अलग मामले दर्ज थे. इन्हीं दो मुकदमों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. मुजफ्फर की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे वकीलों ने दलील दी कि जिन मूल दो मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उनमें मुजफ्फर को पहले ही निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी है.
वकीलों का तर्क था कि जब मूल मामलों में आरोपी को राहत मिल गई है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद मुजफ्फर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
आपराधिक इतिहास का लंबा रिकॉर्ड
मुजफ्फर प्रयागराज का एक चर्चित नाम है, जो वर्तमान में कौड़ीहार ब्लॉक का प्रमुख है. हालांकि, उसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुजफ्फर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 51 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन मामलों में अधिकांश मुकदमे गोवंश तस्करी से जुड़े हुए हैं.
जमानत के बावजूद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं
कानूनी जानकारों का मानना है कि भले ही उसे गैंगस्टर के इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसका तत्काल जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है. यदि अन्य लंबित मामलों में जमानत नहीं मिलती है, तो उसे अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा.
क्षेत्र में चर्चा का विषय
कौड़ीहार ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहते हुए मुजफ्फर का नाम बड़े अपराधों में आना और फिर हाईकोर्ट से राहत मिलना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रशासन और पुलिस विभाग अब उसके खिलाफ चल रहे अन्य शेष मामलों में प्रभावी पैरवी की तैयारी कर रहा है.