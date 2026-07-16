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इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुख्यात ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कौड़ीहार ब्लॉक के प्रमुख और कुख्यात गौतस्कर मुजफ्फर को एक बड़े मामले में राहत दी है. कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मुजफ्फर की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 16, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:37 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुख्यात ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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