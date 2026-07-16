इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुख्यात ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के खिलाफ सोरांव और फूलपुर थानों में दो अलग-अलग मामले दर्ज थे. इन्हीं दो मुकदमों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. मुजफ्फर की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे वकीलों ने दलील दी कि जिन मूल दो मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उनमें मुजफ्फर को पहले ही निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी है.