कुख्यात पटाखा माफिया कादिर ने कोर्ट में सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

100 करोड़ की ठगी के मामले में कुख्यात पटाखा माफिया कादिर ने कोर्ट में सरेंडर किया है. जनपद न्यायालय के कोर्ट नंबर 9 में पटाखा माफिया ने सरेंडर किया. फरार पटाखा माफिया कादिर के खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी है.
Trending Photos
Prayagraj News (मो. गुफरान): 100 करोड़ की ठगी के मामले में कुख्यात पटाखा माफिया कादिर ने कोर्ट में सरेंडर किया है. जनपद न्यायालय के कोर्ट नंबर 9 में पटाखा माफिया ने सरेंडर किया. फरार पटाखा माफिया कादिर के खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी है. कोर्ट ने पटाखा माफिया कादिर को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट में सरेंडर के बाद अब पटाखा माफिया कादिर नैनी जेल जाएगा. उस पर प्रयागराज के शाहगंज समेत कई थानों में ठगी का केस दर्ज है. उसने सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जनपद न्यायालय में सरेंडर किया है.
घोषित था भगोड़ा, 25 हजार का इनाम भी
बता दें कि पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था. कोर्ट ने आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने कादिर के घर पर धारा-82 की नोटिस चस्पा किया था. इतना ही नहीं पुलिस की टीम ने ढोल-नगाड़ों के साथ बकायदा डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी कराई. कोर्ट में तय समय पर हाजिर न होने पर उसकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाती. पुलिस की तीन टीमें उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थीं.
फ्रॉड के गंभीर आरोप
पटाखा माफिया कादिर पर धोखाधड़ी और ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उसने पटाखा कारोबार के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की. उसके खिलाफ शाहगंज समेत प्रयागराज के कई थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं. थाने में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 504, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में कादिर के अलावा उसका भतीजा कासिफ और एक अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे. जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.
यह भी पढ़ें - Azamgarh Encounter: आजमगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश वाकिब मुठभेड़ में ढेर