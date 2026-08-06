प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: बारिश के दौरान 100 साल पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत!

राज्य चुनें
सुनील यादव/प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लगातार हो रही बारिश के बीच 100 साल पुराना एक जर्जर मकान अचानक जमींदोज हो गया. मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 लोग मलबे के नीचे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा नगर कोतवाली के महुली मोहल्ले में हुआ. सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है. यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है. हादसे में मरने वालों को 4.4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है.
मुआवजे का ऐलान-प्रतापगढ़ हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है. मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की मदद दी गई है. परिवार को 26 लाख 20 रुपये के चेक सौंप दिए गए हैं. प्रशासन प्रभावित परिवार के संपर्क में है. सीएम योगी के निर्देश पर मदद की गई है.
सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान
प्रतापगढ़ में हुए हादसे से संबंधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रतापगढ़ में हुए हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु दिए निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
AC की वजह से एक ही कमरे में था पूरा परिवार
यह भीषण हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली मोहल्ले में हुआ. बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और उमस से बचने के लिए परिवार के सभी सदस्य एयर कंडीशनर (AC) वाले एक ही कमरे में सो रहे थे. देर रात बारिश के दौरान 100 साल पुराने इस जर्जर मकान की छत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिससे सो रहे किसी भी सदस्य को बाहर भागने का मौका नहीं मिला.
मृतकों में ये लोग
माता-पिता
बेटा-बहू
दो मासूम बच्चे शामिल हैं.
मलबे में दबे मासूम और बुजुर्ग
हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद परिवार के 6 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया.
राहत और बचाव कार्य जारी
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) सहित भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. मलबे को हटाकर बचाव कार्य पूरा किया गया है और घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है. प्रशासन द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!