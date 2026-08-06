प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: बारिश के दौरान 100 साल पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत!

सुनील यादव/प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लगातार हो रही बारिश के बीच 100 साल पुराना एक जर्जर मकान अचानक जमींदोज हो गया. मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 लोग मलबे के नीचे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा नगर कोतवाली के महुली मोहल्ले में हुआ. सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है. यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है. हादसे में मरने वालों को 4.4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है.