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प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: बारिश के दौरान 100 साल पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत!

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली मोहल्ले में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मुआवजे का ऐलान हो गया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 06, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:54 AM IST
प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: बारिश के दौरान 100 साल पुराना मकान ढहा, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत!
Image Credit: pratapgarh news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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