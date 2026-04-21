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'हैसियत नहीं तो शादी न करें...', बीवी-बच्चे के भरण पोषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के मामले में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों को पालने की हैसियत नहीं तो शादी न करें. शादी के बाद आर्थिक तंगी का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:37 AM IST
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Allahabad HC News
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Allahabad High Court News/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के मामले में तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों को पालने की हैसियत नहीं तो शादी न करें. शादी के बाद आर्थिक तंगी का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते. कोर्ट के डिविजन बेंच ने तेज बहादुर मौर्य की अपील को खारिज कर दिया.

याची की सभी दलील खारिज 
याची ने प्रयागराज के परिवार न्यायालय के भरण पोषण के रूप में पत्नी को चार हजार रुपए प्रति महीने देने के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में याची ने कहा कि वह मजदूर है और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह गुजारा भत्ता दे सके. हलफनामा पेशकर पत्नी पर अवैध रिश्ते में होने का भी आरोप लगाया. फिलहाल हाईकोर्ट ने याची की सभी दलीलों को खारिज कर दिया.

क्या है ये पूरा विवाद?
हाईकोर्ट ने आज महंगाई के दौर में चार हजार रुपए की राशि किसी भी तरह से अत्यधिक नहीं है. मुकदमे के दौरान पत्नी को आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर पत्नी को हक से वंचित नहीं किया जा सकता. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने आगे कहा कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए अपनी खराब आर्थिक हालत का बहाना नहीं बना सकता.

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हाईकोर्ट बेंच की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है तो वह कानून के तहत उसका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य होता है, जो लोग यह महसूस करते हैं कि अगर शादी में खटास आ जाती है तो वे अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पाएंगे. उन्हें तो शुरू में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी. हालांकि, अगर उन्होंने शादी कर ली है तो वे मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपनी पत्नियों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने के लिए अपनी खराब आर्थिक स्थिति का बहाना नहीं बना सकते. 

संयुक्त हलफनामे के संबंध में खंडपीठ ने पाया कि पत्नी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह बयान दिया कि वह अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है, इसलिए उससे यह हलफनामा धोखे से हासिल किया गया. बेंच ने प्रतिवादी-पत्नी के इस दावे को भी संज्ञान में लिया कि उसे अपने बच्चों के भरण-पोषण का बोझ उठाना पड़ रहा है और उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध नहीं है. 

तर्क को स्वीकार करने से इनकार
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश से सहमति व्यक्त की और यह राय दी कि आज के समय में जीवन-यापन की लागत को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारित राशि अत्यधिक है या अपीलकर्ता के लिए इसका भुगतान करना उसकी क्षमता से बाहर है. कोर्ट ने अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने से भी इनकार किया कि वह केवल मजदूर है, क्योंकि इस संबंध में अदालत को कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई.

यह भी पढ़िए: पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट से नोटिस जारी, जानें क्या है पूरा मामला

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