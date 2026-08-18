/यूपी में विधानसभा के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानों को मिल सकता है प्रशासक के रूप में छह माह का अतिरिक्त कार्यकाल

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UP Panchayat Election Survey Report: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मूल रूप से अप्रैल के महीने में प्रस्तावित थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये समय पर आयोजित नहीं हो सके. इस वजह से राज्य के ग्राम प्रधानों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो गया. स्थिति को संभालते हुए पंचायतीराज विभाग ने नियमों के तहत ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया, ताकि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य बाधित न हों. यह विस्तारित अवधि आगामी नवंबर माह में पूरी होने जा रही है.
समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सर्वे का काम
पंचायत चुनावों को समय पर कराने और आरक्षण प्रक्रिया को तय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. आयोग का मुख्य दायित्व पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामलों पर अपनी संस्तुति और रिपोर्ट तैयार करना है. इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आयोग को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करके जमीनी स्तर पर सर्वे करना है. हालांकि, व्यापक सर्वे प्रक्रिया और जिलों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें समय लग रहा है. आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सभी जिलों में भ्रमण और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम छह महीने का समय और लग सकता है, जिसके बाद ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकेगी.
विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनावों की संभावित समय-सार्णी
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव तय समय के अनुसार होने हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि चुनाव अपने निश्चित अंतराल पर ही संपन्न होंगे. नियमानुसार, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में कुछ महीनों का समय लगता है, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का आयोजन गर्मियों के महीनों से पहले होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिखाई दे रहा है.
न्यायालय में विचाराधीन मामला और प्रशासकों का भविष्य
ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने का यह पूरा प्रकरण इस समय माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है. अदालत में इस व्यवस्था को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसमें राज्य सरकार और संबंधित आयोग अपना पक्ष रख रहे हैं. प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कुछ और समय मिल सकता है, जब तक कि चुनाव से जुड़ी सभी औपचारिकताएं और आयोग की रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती.
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