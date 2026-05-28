कौशांबी में रोडवेज बस का ब्रेकडाउन, भीषण गर्मी में यात्रियों ने लगाया धक्का, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से परिवहन व्यवस्था की पोल खोलती हुई एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां बीच रास्ते में रोडवेज बस खराब होने के कारण यात्रियों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बस को दोबारा चालू करने के लिए यात्रियों को खुद उतरकर धक्का लगाना पड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सैनी बस स्टॉप के पास खड़ी हुई बस

मिली जानकारी के अनुसार, फतेहपुर डिपो की एक रोडवेज बस यात्रियों को लेकर फतेहपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी. जैसे ही बस कौशांबी के सैनी बस स्टॉप के पास पहुंची, अचानक उसके इंजन ने जवाब दे दिया और बस बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई.

भीषण गर्मी में बेहाल हुए यात्री

दुपहर के वक्त अचानक बस खराब होने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. काफी देर तक चालक और परिचालक (ड्राइवर-कंडक्टर) अपने स्तर पर बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इस दौरान कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को भीषण गर्मी में बीच सड़क पर तड़पना पड़ा.

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यात्रियों का फूटा गुस्सा

काफी देर के इंतजार के बाद जब कोई मदद नहीं पहुंची, तो बस में सवार यात्रियों ने खुद मोर्चा संभाला. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दर्जनों यात्री मिलकर रोडवेज बस को पीछे से धक्का लगा रहे हैं ताकि उसे स्टार्ट किया जा सके या किनारे लगाया जा सके.

परिवहन विभाग पर उठे सवाल

सड़क पर रोडवेज बस को धक्का लगाते यात्रियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों के रखरखाव और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि खटारा बसों को रूट पर भेजने की वजह से आम जनता को इस तरह की फजीहत झेलनी पड़ती है. इस मामले में अभी तक डिपो के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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