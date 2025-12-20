कुर्क जमीन के बोर्ड उखाड़े, प्लॉट बेच डाले! अतीक की संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग, पुलिस का बड़ा एक्शन

Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: माफिया अतीक अहमद की कुर्क संपत्ति पर अवैध प्लाटिंग करने वाले उसके गुर्गों के खिलाफ पुलिस महकमा एक्शन में आ गया है. प्रयागराज के सदर तहसील के नसीरपुर सिलना में गैंगस्टर के तहत माफिया अतीक की कुर्क हुई 5 करोड़ कीमत की ढ़ाई बीघे जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने वाले केशव सिंह और खुशनुमा बानो के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही माफिया अतीक के कुख्यात गुर्गे गैंगस्टर वदूद और मकबूल की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए गए हैं. प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कुर्क संपत्ति पर कब्जा करने व कुर्की नोटिस बोर्ड उखाड़कर फेंकने के साथ ही साजिश रचने का आरोप है.

बता दें कि माफिया अतीक अहमद की अपराध के जरिए अर्जित संपत्तियों की छानबीन के दौरान पुलिस को साल 2020 में पता चला था कि प्रयागराज के सदर तहसील के नसीरपुर सिलना में 158, 187 और 190 आराजी की भूमि माफिया अतीक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है. आरोप है कि माफिया अतीक ने इसे अपराध के जरिए अर्जित किया था. जिसको पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क कर लिया था.

कुर्क जमीन पर माफिया का खेल!

कुर्की के दौरान पुलिस ने मौके पर नोटिस बोर्ड भी लगाया था. नोटिस बोर्ड में साफ लिखा गया था कि कुर्क जमीन पर किसी भी तरह का अनधिकृत कब्जे का प्रयास दंडनीय होगा. लेकिन माफिया अतीक के गुर्गों का दुस्साहस देखिए कि कुर्क जमीन पर प्लाटिंग करके लोगों को बेच दिया. जिसमें अचला इंफ्रा ग्रुप के डायरेक्टर केशव सिंह और खुशनुमा के नाम का खुलासा हुआ है. इसके साथ ही पुलिस को पता चला है कि माफिया अतीक के कुख्यात गुर्गे गैंगस्टर वदूद और मकबूल के सह पर कुर्क जमीन पर प्लाटिंग की गई है, इसको लेकर जांच बैठा दी गई है.

बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी का नाम

गैंगस्टर वदूद माफिया अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है. प्रयागराज के धूमनगंज थाने में वदूद की हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है. दो दर्जन के करीब अपराधिक मुकदमें वदूद के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में दर्ज हैं. बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी वदूद का नाम सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि माफिया अतीक के कहने पर 5 लाख के इनामी शूटर साबिर को वदूद ने ही रायफल उपलब्ध कराई थी. वहीं अब माफिया अतीक की कुर्क जमीनों पर प्लाटिंग करके उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने का भी मामला सामने आया है.

केशव सिंह और मकबूल चिन्हित भूमाफिया हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण केशव सिंह और मकबूल के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले अवैध प्लाटिंग के आरोप में दर्ज करा चुका है. अब माफिया अतीक की कुर्क जमीन को प्लाटिंग करके बेचने के मामले में भी केशव सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. माना जा रहा है कि जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो इसमें माफिया के कई और गुर्गों की भूमिका भी सामने आएगी.