प्रयागराज में PDA का बड़ा एक्शन! अतीक गैंग से जुड़ी 100 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

बिना नक्शा पास कराने कर दी प्लाटिंग

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, बगैर नक्शा स्वीकृत कराए प्लाटिंग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें अनियमितताएं सामने आने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. पीडीए ने जिन जमीनों पर की गई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की है, उसमें सदर तहसील के पीपलगांव शाहापुर में माफिया अतीक के गुर्गे भूमाफिया मो. मुस्लिम, गैंगस्टर वदूद, फरमूद मुल्ला, अनस और मकबूल द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई.