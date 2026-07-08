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प्रयागराज में PDA का बड़ा एक्शन! अतीक गैंग से जुड़ी 100 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद गैंग ने 46 बीघे जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर दी थी. पीडीए ने बिना नक्शा पास अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 08, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:16 PM IST
प्रयागराज में PDA का बड़ा एक्शन! अतीक गैंग से जुड़ी 100 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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