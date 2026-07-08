प्रयागराज में PDA का बड़ा एक्शन! अतीक गैंग से जुड़ी 100 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

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Prayagraj News: संगम नगरी में माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने करीब 100 करोड़ रुपये कीमत की 46 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवॉल ध्वस्त की गई है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई कई इलाकों में एक साथ की गई. माफिया के गुर्गों के अवैध कारोबार पर बुल्डोजर एक्शन के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है.
46 बीघे जमीन कब्जा मुक्त
प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ पीडीए का बुलडोजर एक बार फिर गरजा. इस बार कार्रवाई माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़े बताए जा रहे लोगों की अवैध प्लाटिंग पर की गई. पीडीए की टीम ने असरावे कला, रावतपुर, कटहुला और पीपलगांव में करीब 46 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया. ध्वस्त की गई अवैध प्लाटिंग की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
बिना नक्शा पास कराने कर दी प्लाटिंग
प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, बगैर नक्शा स्वीकृत कराए प्लाटिंग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें अनियमितताएं सामने आने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. पीडीए ने जिन जमीनों पर की गई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की है, उसमें सदर तहसील के पीपलगांव शाहापुर में माफिया अतीक के गुर्गे भूमाफिया मो. मुस्लिम, गैंगस्टर वदूद, फरमूद मुल्ला, अनस और मकबूल द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई.
अवैध प्लाटिंग के लिखाफ अभियान तेज
इसके अलावा रावतपुर, कटहुला में अनुज सिंह, सुशील यादव, रूपेश द्विवेदी, मनोज पाल, पप्पू लाल, विजय पाल और शिवांश श्रीवास्तव की अवैध प्लाटिंग पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है. विकास प्राधिकरण का कहना है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना नक्शा स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण या प्लाटिंग को बख्शा नहीं जाएगा.