प्रयागराज में एग्जामपुर और सुपर क्लाइमैक्स समेत 3 कोचिंग संस्थान क्यों हुए सील? जानें असली वजह

Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज के तीन कोचिंग संस्थानों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है. पीडीए की तरफ से सुपर क्लाइमैक्स, एग्जामपुर और टार्गेट ऑन कोचिंग संस्थान के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है. पीडीए की कार्रवाई के बाद प्रयागराज के अन्य कोचिंग संस्थानों में भी हड़कंप का माहौल है. पीडीए की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई में कहा गया है कि मानकों के विपरीत और पार्किंग व्यवस्थाएं और अग्निशमन के जरूरी इंतजाम न होने के चलते यह कार्रवाई की जा रही है. सीलिंग की कार्रवाई के बाद पुलिस फोर्स भी कोचिंग संस्थानों के बाहर तैनात कर दी गई है. पीडीए के एक्शन के बाद यहां पर पढ़ने वाले हजारों छात्रों की तैयारियां भी बाधित हो रहीं हैं.

अचानक पीडीए की कार्रवाई से छात्र परेशान

यूपी एसआई की तैयारी करने वाले मुकेश चौधरी का कहना है कि कोचिंग संस्थान पर एक्शन से उनकी तैयारी बाधित हो रही है. उनका कहना है कि पहले परीक्षा पेपर लीक हुआ, अब कोचिंग पर एक्शन होने से वह समझ नहीं पा रहें हैं कि क्या करें?. वहीं, प्रतियोगी छात्र कुश का कहना है कि अचानक पीडीए की कार्रवाई से वह सभी हैरान हैं. कुश का कहना है कि करीब 15 दिन पहले एग्जामपुर कोचिंग संस्थान में अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल किया था और अब सीलिंग की कार्रवाई अग्निशमन व्यवस्था ठीक न होने के चलते करने की बात कही जा रही है, जोकि पूरी तरह से बेबुनियाद है.

हजारों छात्रों ने निकाला था कैंडल मार्च

सीलिंग की कार्रवाई के बाद यहां पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है. दो दिन पहले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को दूर करने की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने विशाल कैंडिल मार्च निकाला था. इसमें सीलिंग कार्रवाई की जद में आए तीनों कोचिंग संस्थानों ने अपनी भूमिका निभाई थी. इसके बाद ही ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है. हालांकि, इस पूरे प्रकरण में पीडीए और पुलिस से बात की गई तो ऑन कैमरा किसी ने भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन यह कहा गया कि मानकों के विपरीत ये संस्थान चल रहे थे, इस लिए एहतियातन यह कार्रवाई की गई है.

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