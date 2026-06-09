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जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज को हत्या का डर! शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी से जताई जान का खतरा होने की आशंका, संत समाज में हड़कंप

Chitrakoot News: तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा-आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो कहा उससे मुझे यह आशंका हो गई है कि वह साजिश रच रहा है। मुझे इसका आपराधिक इतिहास जानकर डर लगने लगा है, मैं कांप रहा हूं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 09, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:48 AM IST
जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज को हत्या का डर! शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी से जताई जान का खतरा होने की आशंका, संत समाज में हड़कंप
Image Credit: Chitrakoot news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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