सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने संत समाज में हलचल मचा दी है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अपने वीडियो संदेश में तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि यदि भविष्य में उनके गुरु जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी. आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि रामचंद्र दास ने गुरुजी को अपने प्रभाव में ले रखा है और वह उनकी संपत्तियों व आश्रमों से जुड़े मामलों में भी अनियमितताओं में शामिल है. वीडियो में उन्होंने कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि वह इन मामलों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.