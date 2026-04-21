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कौशांबी: अपनी मांगों को लेकर पेंशनर्स का हल्लाबोल, कलेक्ट्रेट में गूंजी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज

 Kaushambi News: कौशांबी जनपद में आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया 'सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश' के प्रादेशिक आवाहन पर जिले के सैकड़ों पेंशनर्स डायट (DIET) मैदान में एकत्रित हुए और वहां से हुंकार भरते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:50 PM IST
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कौशांबी: अपनी मांगों को लेकर पेंशनर्स का हल्लाबोल, कलेक्ट्रेट में गूंजी पुरानी पेंशन बहाली की आवाज

कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जनपद में आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया 'सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश' के प्रादेशिक आवाहन पर जिले के सैकड़ों पेंशनर्स डायट (DIET) मैदान में एकत्रित हुए और वहां से हुंकार भरते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया. 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किए गए इस धरना प्रदर्शन में बुजुर्ग कर्मचारियों का जोश देखते ही बन रहा था.

डायट मैदान से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश
दरअसल, धरना प्रदर्शन की शुरुआत सुबह डायट मैदान में हुई, जहां बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जमा हुए. सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जीवन भर सरकार की सेवा करने के बाद आज पेंशनर्स को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां ले रखी थीं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पेंशनर्स का कहना था कि वे अब और अधिक इंतजार करने के मूड में नहीं हैं.

10 सूत्रीय मांगों का मुख्य एजेंडा
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी यह लड़ाई मुख्य रूप से 10 सूत्रीय मांगों पर टिकी है. इन मांगों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना.
80 वर्ष की उम्र के बजाय 65 वर्ष से ही पेंशन वृद्धि का लाभ देना.
कैशलेस चिकित्सा सुविधा को प्रभावी ढंग से लागू करना.
लंबित भत्तों का भुगतान और पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को दूर करना.
पेंशनर्स के लिए रेल किराए में मिलने वाली छूट को पुनः बहाल करना.

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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
धरना प्रदर्शन के अंत में पेंशनर्स का प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा. वहां उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी (DM) को सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा. पेंशनर्स ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें कोई खैरात नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार हैं.

एकजुटता और भविष्य की रणनीति
इस प्रदर्शन में न केवल पुरुष बल्कि महिला पेंशनर्स ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने कहा, "हम अपनी उम्र के इस पड़ाव पर शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी हमें सड़कों पर बैठने को मजबूर कर रही है." आज के इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि कौशांबी के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनके ज्ञापन को उचित माध्यम से शासन तक भेज दिया जाएगा.

 

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