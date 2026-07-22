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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद भी लोग शर्मिंदा नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- दोषियों के लिए होना चाहिए मृत्युदंड का कानून

Prayagraj News : प्रयागराज में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि समाज में अब ईमानदारी का स्तर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है. एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह कड़ा संदेश दिया कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे कठोर कानून नहीं बनेंगे, तब तक इस बीमारी को खत्म करना मुश्किल है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 22, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:52 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद भी लोग शर्मिंदा नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- दोषियों के लिए होना चाहिए मृत्युदंड का कानून
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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