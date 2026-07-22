राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद भी लोग शर्मिंदा नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- दोषियों के लिए होना चाहिए मृत्युदंड का कानून

राम मंदिर दान चोरी से भी नहीं होती शर्मिंदा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समाज की वर्तमान नैतिकता पर सवाल उठाए. हाईकोर्ट ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग पवित्र राम मंदिर में आए दान की चोरी जैसी घटनाओं से भी विचलित नहीं होते, उन्हें अब दुनिया की कोई भी घटना शर्मिंदा नहीं कर सकती. कोर्ट ने अफसोस जताया कि लोगों के मन से नैतिकता अब खत्म सी हो गई है और स्थिति यह हो गई है कि गलती सिर्फ तब मानी जाती है, जब कोई पकड़ा जाए.