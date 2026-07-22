राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद भी लोग शर्मिंदा नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- दोषियों के लिए होना चाहिए मृत्युदंड का कानून

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि समाज में अब ईमानदारी का स्तर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है. एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह कड़ा संदेश दिया कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे कठोर कानून नहीं बनेंगे, तब तक इस बीमारी को खत्म करना मुश्किल है.
राम मंदिर दान चोरी से भी नहीं होती शर्मिंदा
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समाज की वर्तमान नैतिकता पर सवाल उठाए. हाईकोर्ट ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग पवित्र राम मंदिर में आए दान की चोरी जैसी घटनाओं से भी विचलित नहीं होते, उन्हें अब दुनिया की कोई भी घटना शर्मिंदा नहीं कर सकती. कोर्ट ने अफसोस जताया कि लोगों के मन से नैतिकता अब खत्म सी हो गई है और स्थिति यह हो गई है कि गलती सिर्फ तब मानी जाती है, जब कोई पकड़ा जाए.
अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई
हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि देश में फैल रहे भ्रष्टाचार के कारण सारा अवैध धन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमटता जा रहा है. इसकी वजह से समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई तेजी से चौड़ी हो रही है. देश का एक बड़ा वर्ग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि भ्रष्ट लोग अवैध तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं.
भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मृत्युदंड का सुझाव
अदालत ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि यदि सरकार वास्तव में देश से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करना होगा। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार के दोषियों के लिए मृत्युदंड जैसा अत्यंत कड़ा प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोगों के मन में इसका खौफ पैदा हो सके.
अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग और सामाजिक स्वीकार्यता
कोर्ट ने चिंता जताई कि भारत में दशकों से भ्रष्टाचार को एक सामान्य बात मान लिया गया है, जिसे लोग अब बुरा भी नहीं मानते. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता का जिक्र करते हुए कोर्ट ने बताया कि 182 देशों की सूची में भारत 91वें स्थान पर है, लेकिन इस बात से भी देश के भीतर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की जाती.