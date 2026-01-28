एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 पेपर लीक केस की सीबीआई करेगी जांच? इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला

LT Grade Exam 2018 Paper Leak Case: एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 पेपर लीक का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इतना ही नहीं वाराणसी में चल रहे केस में अंतिम निर्णय लेने पर रोक की मांग की गई है.

एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग

कोलकाता के रहने वाले अशोक चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में एलटी ग्रेड 2018 परीक्षा की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग की गई है. जांच पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे में अंतिम निर्णय पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है. याची ने वाराणसी में पेपर लीक मामले की शिकायत एसटीएफ लखनऊ से की थी. एसटीएफ ने मामले की जांच कर कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर लिया था.

वाराणसी की निचली अदालत में चल रहा ट्रायल

वाराणसी के चोलापुर थाने में मई 2019 में पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मुकदमे का ट्रायल वाराणसी की निचली अदालत में चल रहा है. अब याची ने इसी मामले की पुनः जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

इन शहरों से हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ, आगरा, कानपुर, आगरा और प्रयागराज से 51 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉक्टर, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर और इंटर कॉलेज के लेक्चरर शामिल थे. पकड़े गए जालसाजों के पास से मोबाइल फोन, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, ओएमआर शीट, आधार कार्ड और एक दर्जन टैम्पर्ड सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

गौरतलब है कि प्रदेशभर के 39 जिलों में 1760 केंद्रों पर एलटी ग्रेड भर्ती की लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को कराई गई थी. इसके लिए 7.63 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परीक्षा से महज दो दिन पहले ही यूपी पीएससी ने छह परीक्षा केंद्रों में अचानक बदलाव कर दिया था. उस समय इस पर भी सवाल उठे थे.

