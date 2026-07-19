UP Fuel Price Today: यूपी में पेट्रोल-डीजल के रेट जारी; नोएडा से प्रयागराज तक जानें आपके शहर में 1 लीटर तेल का ताजा भाव!

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Petrol Diesel Price Today 19 July 2026: रोज सुबह की शुरुआत न सिर्फ सूरज की किरणों के साथ होती है, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें भी आपका इंतजार कर रही होती हैं. ये आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती हैं. हर दिन सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) ताजा कीमतें जारी कर देती हैं, जो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए की विनिमय दर में आए बदलावों पर आधारित होती हैं. ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं.
पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय
यही वजह है कि रोज कीमतों की जानकारी रखना हर किसी के लिए जरूरी होने के साथ समझदारी भी है. सरकार की यह प्रणाली पारदर्शिता तय करती है. ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह से कोई गलत जानकारी न मिले. आज भी सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में लखनऊ, कानपुर समेत अन्य शहरों की कीमतें आप जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. तो आइये जानते हैं यूपी के शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट?
आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का दाम
लखनऊ में पेट्रोल ₹101.59 और डीजल ₹95.06 में प्रति लीटर मिल रहा है. कानपुर शहरी में ₹101.59 और डीजल ₹95.06, प्रयागराज में ₹103.10 और डीजल ₹96.47, नोएडा में ₹102.12 और डीजल ₹95.46, वाराणसी में ₹103.10 और डीजल ₹96.47, गोरखपुर में ₹103.10 और डीजल ₹96.47, मेरठ में ₹101.96 और डीजल ₹95.46, अलीगढ़ में ₹102.18 और डीजल ₹95.64, आगरा में ₹101.54 और डीजल ₹95.02 है.
क्यों बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत?
15 मई 2026 को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल 3 रुपये और डीजल भी तीन रुपये महंगा हो गया है. इसके बाद कई बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि कच्चे तेल कीमतों में तेज उछाल और अंडर रिकवरी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. यह अंडर रिकवरी लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि एक तिमाही घाटा करीब 1 लाख रुपये है. दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम पहले के 64-65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 115 डॉलर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने 2022 के बाद से ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कीमतों में इजाफा हुआ है.
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