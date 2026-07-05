/UP Fuel Price Today: संडे को पेट्रोल-डीजल के रेट हुए अपडेट, जानें यूपी में कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम है तेल का भाव? देखें नई कीमतें

पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय

यही वजह है कि रोज कीमतों की जानकारी रखना हर किसी के लिए जरूरी होने के साथ समझदारी भी है. सरकार की यह प्रणाली पारदर्शिता तय करती है. ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह से कोई गलत जानकारी न मिले. आज भी सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में लखनऊ, कानपुर समेत अन्य शहरों की कीमतें आप जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. तो आइये जानते हैं यूपी के शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट?