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UP Fuel Price Today: संडे को पेट्रोल-डीजल के रेट हुए अपडेट, जानें यूपी में कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम है तेल का भाव? देखें नई कीमतें

Petrol Diesel Price Today: रविवार सुबह लखनऊ समेत अन्‍य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय कर दी गईं. प्रदेश के हर शहर में पेट्रोल-डीजल का क्‍या रेट है यहां चेक कर सकते हैं.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:14 AM IST
UP Fuel Price Today: संडे को पेट्रोल-डीजल के रेट हुए अपडेट, जानें यूपी में कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम है तेल का भाव? देखें नई कीमतें
Image Credit: Petrol-Diesel Price TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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