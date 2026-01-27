Advertisement
नीट पीजी-2025 माइनस 40 कटऑफ़ को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क

NEET PG 2025 Cut Off: नीट पीजी 2025 माइनस 40 कटऑफ को चुनौती को चुनौति देने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसी प्रकरण से जुड़ी एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है, ऐसे में इस प्रकरण को यहां पर सुना नहीं जा सकता है. 

Jan 27, 2026
Prayagraj: नीट पीजी 2025 माइनस 40 कटऑफ को चुनौती को चुनौति देने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसी प्रकरण से जुड़ी एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है, ऐसे में इस प्रकरण को यहां पर सुना नहीं जा सकता है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने नीट पीजी-2025 माइनस 40 कटऑफ़ को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि इसी प्रकरण से जुड़ी एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है, ऐसे में इस प्रकरण को यहां पर सुना नहीं जा सकता है.

बता दें कि माइनस 40 नंबर लाने वाले ओबीसी/एससी/एसटी छात्रों को काउंसलिंग की अनुमति दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. यह याचिका अधिवक्ता याचिकाकर्ता अभिनव गौर काउंसलिंग की अनुमति को संविधान के अनुच्छेद 16(4) के खिलाफ बताते हुए दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि कटऑफ में भारी कमी से मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया गया था. इसी याचिका पर आज मंगलवार को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. 

माइनस 40 नंबर वालों को भी काउंसलिंग की अनुमति 
दरअसल, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की ओर से नीट-पीजी 2025 की परीक्षा में माइनस 40 नंबर लाने वाले ओबीसी/एससी/एसटी छात्रों को काउंसलिंग की अनुमति दी गई है. 

दरअसल, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की ओर से नीट-पीजी 2025 की परीक्षा में माइनस 40 नंबर लाने वाले ओबीसी/एससी/एसटी छात्रों को काउंसलिंग की अनुमति दी गई है. एनबीईएमएस के इस फैसले को अधिवक्ता याचिकाकर्ता अभिनव गौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता अभिनव गौर ने इसे संविधान के अनुच्छेद-16 का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक कदम बताया है. 

