Patakha Mafia Qadir Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, 100 करोड़ की ठगी मामले में फरार काशिफ की याचिका पर आज होगी सुनवाई

Patakha Mafia Qadir Case: पटाखा माफिया कादिर के मामले में नया मोड़ आ गया है. कादिर के भतीजे काशिफ की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. प्रयागराज के शाहगंज समेत कई थानों में काशिफ और उसके चाचा कादिर समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:57 AM IST
Prayagraj News
Patakha Mafia Qadir Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर है. आज पटाखा माफिया कादिर के भतीजे काशिफ की याचिका पर सुनवाई होगी. 100 करोड़ की ठगी मामले में फरार काशिफ की याचिका पर यह सुनवाई होगी. काशिफ ने ये याचिका एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की है. 

गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित
जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज के शाहगंज समेत कई थानों में काशिफ और उसके चाचा कादिर समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. वह दर्जनों लोगों से निवेश के नाम पर 100 करोड़ की ठगी मामले में फरार चल रहा है. जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस
इन सभी के घरों में कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है. यही नहीं ढोल-नगाड़ों के साथ डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी संग वीडियोग्राफी कराई गई थी. पुलिस ने कहा था कि कादिर समेत अन्य आरोपियों पर प्री-चार्ज पे कंपनी में रुपये दोगुना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से ठगी का आरोप है. पुलिस के पहुंचने से पहले ही पटाखा माफिया फरार हो जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Varanasi News: ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक फैसले का दिन, आज होगा कोर्ट निरीक्षण, बदले जाएंगे सीलिंग कपड़े!

