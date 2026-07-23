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Prayagraj News: प्रयागराज में ट्रेन पलटाने की साजिश? RPF ने दर्ज की FIR, ट्रैक से लोहे का पाइप बरामद

Prayagraj Train Accident News: प्रयागराज में एक बड़ा रेल हादसा टल गया. मुंबई से वाराणसी जा रही बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12167) के लोको पायलट की सतर्कता से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 23, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:16 AM IST
Prayagraj News: प्रयागराज में ट्रेन पलटाने की साजिश? RPF ने दर्ज की FIR, ट्रैक से लोहे का पाइप बरामद
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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