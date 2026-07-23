Prayagraj News: प्रयागराज में ट्रेन पलटाने की साजिश? RPF ने दर्ज की FIR, ट्रैक से लोहे का पाइप बरामद

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज में मंगलवार रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया. मुंबई से वाराणसी जा रही बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12167) के लोको पायलट की सतर्कता से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई. इरादतगंज और लिंक जंक्शन के बीच रेलवे ट्रैक पर किसी ने लोहे का पाइप रख दिया था. समय रहते पाइप दिखने पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी.
ड्राइवर की सूझबूझ से टली बड़ी त्रासदी
मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जब इरादतगंज के पास से गुजर रही थी, तभी ट्रेन के लोको पायलट (चालक) की नजर अचानक पटरी पर रखे लोहे के पाइप पर पड़ी. चालक ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया, जिससे एक गंभीर दुर्घटना टल गई. इसके बाद लोको पायलट ने तत्काल रेलवे कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी.
RPF और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे
सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम और रेलवे के उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की मौजूदगी में पटरी के बीच रखे लोहे के पाइप को हटाकर उसे आरपीएफ के कब्जे में लिया गया. ट्रैक की पूरी जांच करने के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को सुरक्षित आगे के लिए रवाना किया गया.
अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, जांच शुरू
आरपीएफ (RPF) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे एक्ट की धारा 135 के तहत अज्ञात असमाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह किसी की शरारत है या ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की साजिश, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है.
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