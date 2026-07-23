Prayagraj News: प्रयागराज में ट्रेन पलटाने की साजिश? RPF ने दर्ज की FIR, ट्रैक से लोहे का पाइप बरामद

ड्राइवर की सूझबूझ से टली बड़ी त्रासदी

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जब इरादतगंज के पास से गुजर रही थी, तभी ट्रेन के लोको पायलट (चालक) की नजर अचानक पटरी पर रखे लोहे के पाइप पर पड़ी. चालक ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया, जिससे एक गंभीर दुर्घटना टल गई. इसके बाद लोको पायलट ने तत्काल रेलवे कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी.