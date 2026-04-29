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12 जिले बस 6 घंटे में पार... मेरठ से प्रयागराज तक सुपरफास्ट रफ्तार, पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

Ganga Expressway Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी में नया इतिहास रचने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस से मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी अब 12-14 घंटे नहीं बल्कि 6-7 घंटे में ही पूरी हो सकेगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 29, 2026, 01:30 PM IST
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पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

Hardoi: उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के इतिहास में बुधवार का दिन एक मील का पत्थर बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया. 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी छोर मेरठ को पूर्वी छोर प्रयागराज से जोड़ते हुए विकास की नई धारा प्रवाहित करेगा. 

अब तक मेरठ से प्रयागराज की यात्रा, जो 12 से 14 घंटे में पूरी होती थी, इस अत्याधुनिक मार्ग के शुरू होने के बाद महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी. यह एक्सप्रेसवे बिजौली गांव (मेरठ) से शुरू होकर जुदापुर दांडू (प्रयागराज) तक जाता है और 12 प्रमुख जिलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज- को सीधे जोड़ता है. 

“आधुनिक भारत की जीवन रेखा” 
उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसे “आधुनिक भारत की जीवन रेखा” बताते हुए कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से यह परियोजना प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अब श्रद्धालु कम समय में संगम और काशी जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे. 

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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पीएम ने दी बधाई
इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम माता गंगा के नाम पर रखा है. यह विकास के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है और हमारी विरासत की झलक भी प्रस्तुत करता है. मैं गंगा एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को बधाई देता हूं. 

गंगा एक्सप्रेस की विशेषताएं
यह एक्सप्रेसवे फिलहाल 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है. इसकी सबसे खास विशेषता शाहजहांपुर के पास बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकेंगे. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जनसुविधा केंद्र, गंगा और रामगंगा नदियों पर बड़े पुल, और उन्नत इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं. 

अर्थव्यवस्था के विकास में गेमचेंजर बनेगा प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर बताते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित हो रहे औद्योगिक कॉरिडोर से एमएसएमई, कृषि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी. इससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. 

गंगा एक्सप्रेसवे न केवल दूरी घटाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को तेज विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए एक नई आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करेगा. 

ये भी पढ़ें: हसनपुर के किसानों की हुई चांदी! 3000 बीघा जमीन का अधिग्रहण शुरू, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार

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