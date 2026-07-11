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कौशांबी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या, एक ही परिवार के 4 आरोपी गिरफ्तार; कुल्हाड़ी-लाठी बरामद

कौशांबी जिले में प्रेम प्रसंग के शक में युवक शिव प्रसाद की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, लाठी और डंडे भी बरामद किए हैं.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:49 PM IST
कौशांबी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या, एक ही परिवार के 4 आरोपी गिरफ्तार; कुल्हाड़ी-लाठी बरामद
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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