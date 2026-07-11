कौशांबी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या, एक ही परिवार के 4 आरोपी गिरफ्तार; कुल्हाड़ी-लाठी बरामद

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मंझनपुर थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, लाठी और डंडे भी बरामद किए गए हैं.
कहां की है ये घटना?
मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाड़ा गांव का है. 9 जुलाई की रात शिव प्रसाद नाम के युवक और एक युवती के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की थी. गंभीर रूप से घायल शिव प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देश पर कई टीमें गठित की गईं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार आरोपियों- राकेश, गेदिया उर्फ सुशीला, सचिन और दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं और महुआ खाड़ा गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, दो लकड़ी के डंडे और एक बांस की लाठी भी बरामद की है.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक शिव प्रसाद उनके परिवार की एक लड़की से प्रेम प्रसंग रखता था. कई बार मना करने के बावजूद वह नहीं माना. आरोप है कि घटना वाली रात वह युवती से मिलने घर में घुस आया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई.
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