कौशांबी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की हत्या, एक ही परिवार के 4 आरोपी गिरफ्तार; कुल्हाड़ी-लाठी बरामद

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देश पर कई टीमें गठित की गईं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार आरोपियों- राकेश, गेदिया उर्फ सुशीला, सचिन और दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं और महुआ खाड़ा गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, दो लकड़ी के डंडे और एक बांस की लाठी भी बरामद की है.