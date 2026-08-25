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Prayagraj News: स्कूल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, आरोपी नाबालिग डांस टीचर गिरफ्तार; मेडिकल जांच पूरी

Prayagraj News: प्रयागराज में एक निजी प्ले स्कूल में तीन साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने 17 वर्षीय डांस टीचर को हिरासत में लिया है.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 25, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:16 AM IST
Prayagraj News: स्कूल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, आरोपी नाबालिग डांस टीचर गिरफ्तार; मेडिकल जांच पूरी
Image Credit: Prayagraj News

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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