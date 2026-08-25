Prayagraj News: स्कूल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, आरोपी नाबालिग डांस टीचर गिरफ्तार; मेडिकल जांच पूरी

राज्य चुनें
प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान:संगम नगरी प्रयागराज के एक निजी स्कूल में 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात का आरोप स्कूल के ही डांस टीचर पर लगा है. परिजनों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची की माँ ने इस बारे में शिकायत की थी. मेडिकल जांच में अप्राकृतिक दुष्कर्म की कोशिश का भी पता चला.
तहरीर और प्राथमिकी
22 अगस्त को पीड़ित डॉक्टर दंपति ने कैंट थाने में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.
आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने नामजद आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट (बाल न्याय अधिनियम) के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
मेडिकल व काउंसलिंग
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण पूरा करा लिया गया है.पुलिस कोर्ट के समक्ष बच्ची के बयान दर्ज कराने के साथ-साथ विशेषज्ञों के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी करा रही है.
पुलिस अधिकारी का वक्तव्य
"22 अगस्त को एक डॉक्टर दंपति ने अपनी 3 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कैंट थाने में तहरीर दी थी. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई और आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।"
— सागर जैन, डीसीपी सिटी (प्रयागराज)
कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक निजी प्ले स्कूल में तीन साल की बच्ची जाती है.शनिवार को स्कूल से घर लौटने पर उसने मां से निजी अंग में दर्द होने की शिकायत की. मां ने जांचा तो बेटी की हालत देख सन्न रह गई. बच्ची के निजी अंग में चोट थी. बच्ची की मां परिवार के लोगों के साथ पहले स्कूल और फिर थाने पहुंची.सीसीटीवी फुटेज चेक किए और बच्ची की बातों और जांच में मिले साक्ष्य का इशारा डांस टीचर की तरफ था. इसलिए डांस टीचर शक के घेरे में था.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!