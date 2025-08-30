पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने वाले पर शिकंजा, प्रतापगढ़ से उमेश यादव गिरफ्तार
पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने वाले पर शिकंजा, प्रतापगढ़ से उमेश यादव गिरफ्तार

Prayagraj News: विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम योगी आदित्‍यनाथ की तारीफ करने के बाद निष्‍कासित पूजा पाल पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी की गई थी. तब से पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:49 PM IST
Prayagraj News: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल पर टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कर्नलगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने प्रतापगढ़ निवासी उमेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में पूजा पाल के करीबी अधिवक्ता श्याम चंद्र पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले में सोशल मीडिया पर की गई टिपण्णी के आधार पर बीएनएस की धारा 79/356(2)/353(2) व आईटी एक्ट के तहत उमेश कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी थी. 

पूजा पाल पर की थी आपत्तिनजक टिप्‍पणी
बता दें कि बीते दिनों यूपी विधानसभा सदन कार्यवाही के दौरान कौशांबी के चायल से विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की थी. जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर पूजा पाल के खिलाफ उमेश कुमार यादव नाम की आईडी से आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी की गई थी. शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगीं हुईं थी. अब आरोपी उमेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है. 

पूजा पाल ने हत्‍या की आशंका जताई थी 
बता दें कि पूजा पाल लगातार सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को घेर रही हैं. पूजा पाल ने सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पर हत्‍या करने का भी आरोप लगाया है. सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा था क‍ि, उनके पति राजू पाल की तरह उनकी भी हत्‍या हो सकती है. अगर उनकी हत्‍या होती है तो इसके जिम्‍मेदार अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी होगी. पूजा पाल के पत्र के बाद सपा ने पलटवार भी किया था. सपा का आरोप है कि बीजेपी पूजा पाल की हत्‍याकर अखिलेश यादव को फंसा सकती है. 

यह भी पढ़ें : मुझे म‍िटा पाना आसान नहीं...अखिलेश यादव के जवाबों पर पूजा पाल ने फ‍िर सुनाई खरी-खरी

यह भी पढ़ें :  'मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे दोषी'.....सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल बोलीं-मुझे जान से मारने की धमक‍ियां म‍िल रहीं

Pooja Pal
पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने वाले पर शिकंजा, प्रतापगढ़ से उमेश यादव गिरफ्तार
