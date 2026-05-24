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यूपी पॉलीटैक्निक प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, नोट कर लें डेट, मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव; जल्द आएंगे एडमिट कार्ड

Lucknow News: पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (यूपीजेईई-पी) 2026 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है. जानें इससे जुड़ी हर तारीख और अपडेट.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 24, 2026, 10:50 AM IST
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UPJEE-P 2026: उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा पॉलीटेक्निक संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE-P) 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है.  सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में स्थित 175 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 02 से 09 जून के मध्य कंप्यूटर आधारित (CBT) माध्यम से आयोजित की जाएगी. परीक्षा के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. 

ऑनलाइन परीक्षा (CBT Mode): प्रदेशभर के 175 केंद्रों पर परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में संपन्न होगी.अब यह परीक्षा 2 जून से 9 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. 

तीन पालियों में एग्जाम
प्रदेशभर के 175 केंद्रों पर CBT मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी. एग्जाम रोज तीन पालियों में होंगे. पहली पाली सुबह 8 बजे से शुरू होगी.  

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मॉक टेस्ट की सुविधा (Mock test facility)
छात्रों की तैयारी और ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न समझाने के लिए आधिकारिक JEECUP वेबसाइट पर मॉक टेस्ट का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है. अभ्यर्थी यहाँ कई बार ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं. 

4.25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
इस साल पॉलीटैक्निक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 4.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. परिषद ने छात्रों से वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की है.

एडमिट कार्ड अपडेट
परिषद के अनुसार,  प्रवेश पत्र शीघ्र ही परिषद के पोर्टल www.jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे. छात्रों से लगातार वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है.

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