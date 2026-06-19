वकील की दलील और सुप्रीम कोर्ट की नजीर का हवाला

याची के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पुरजोर दलील पेश की कि आरोपी अत्यंत निर्धन पृष्ठभूमि से आता है. उसके लिए 10 अलग-अलग मुकदमों में अलग-अलग लोगों को जमानतदार के रूप में अदालत के सामने खड़ा करना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है. हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के प्रसिद्ध 'सनी निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले की नजीर का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि कानून का मुख्य मकसद न्याय की राह को सुगम बनाना है, न कि किसी आरोपी के सामने ऐसी कठिन परिस्थितियां खड़ी करना जो उसकी रिहाई के रास्ते को ही हमेशा के लिए बंद कर दें.