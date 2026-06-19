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गरीबी-लाचारी जमानत के बाद रिहाई में बाधक नहीं, केवल दो जमानतदार काफी, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक फैसला

Allahabad High Court Big Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि गरीबी और लाचारी को जमानत के बाद जेल में रहने की वजह नहीं बनाया जा सकता. कानून का मकसद आरोपी के लिए मुश्किलें खड़ी करना नहीं, बल्कि इंसाफ को व्यावहारिक और सुलभ बनाना है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 19, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:58 AM IST
गरीबी-लाचारी जमानत के बाद रिहाई में बाधक नहीं, केवल दो जमानतदार काफी, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक फैसला
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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