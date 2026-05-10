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प्रतापगढ़ में पेड़ से लटका मिला अमेठी के युवक का शव, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

Pratapgarh News:  प्रतापगढ़ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक आम के पेड़ से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता हुआ पाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 10, 2026, 12:56 PM IST
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प्रतापगढ़ में पेड़ से लटका मिला अमेठी के युवक का शव, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सुप्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर के पीछे बने एक बाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक आम के पेड़ से एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता हुआ पाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पेड़ से लटके शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया. 

क्या है मामला ? 
दरअसल, शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पास से एक बैग और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. इन्हीं दस्तावेजों और मोबाइल की मदद से पुलिस मृतक की पहचान करने में सफल रही. मृतक की शिनाख्त अमेठी जिले के कटरा राजा हिम्मत सिंह निवासी आशीष सरोज के रूप में हुई है. युवक का शव प्रतापगढ़ में मिलने की खबर ने पुलिस प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया है. शिनाख्त होने के तुरंत बाद पुलिस ने अमेठी में रहने वाले आशीष के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजन प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए.

मामले की संवेदनशीलता और संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटना की गहराई से जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और बारीकी से छानबीन की ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अमेठी का रहने वाला युवक आखिर किन परिस्थितियों में और किसके साथ प्रतापगढ़ पहुंचा था.

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फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का सटीक पता चल सकेगा. युवक के मोबाइल फोन को भी जांच के दायरे में रखा गया है और उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं ताकि यह पता चल सके कि वह आखिरी बार किसके संपर्क में था. नगर कोतवाली पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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