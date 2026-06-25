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Who is Rohit Mishra: यूपी बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है. विधानसभा 2027 चुनाव से पहले नई प्रदेश टीम का गठन कर दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में युवा नेतृत्व को विशेष महत्व दिया गया है. इन्हीं में से एक नाम रोहित मिश्रा का है. यूपी बीजेपी ने रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. आइए जानते हैं कौन हैं बीजेपी युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा?.
कौन हैं रोहित मिश्रा?
जानकारी के मुताबिक, रोहित मिश्रा का जन्म यूपी के प्रतापगढ़ के सेनानी नगर करनपुर हुआ है. उनके पिता का नाम देवेंद्र मिश्रा और माता का नाम अमिता मिश्रा है. रोहित मिश्रा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. रोहित मिश्रा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी भी किए हैं. वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे. संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उनका कद बढ़ाया है.
युवाओं में तगड़ी पकड़
यही वजह है कि अब शीर्ष नेतृत्व ने रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है. रोहित मिश्रा को ये जिम्मेदारी मिलने पर प्रतापगढ़ शहर में खुशी का माहौल है. पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने भी रोहित मिश्रा को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं. उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. रोहित मिश्रा की पहचान युवा राजनीति में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त नेता के रूप में है. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर नेतृत्व में भाजयुमो प्रदेश में युवाओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत करेगा। यह नियुक्ति संगठन को नई दिशा प्रदान कर सकती है.
एबीवीपी से अध्यक्ष चुने गए थे
रोहित मिश्रा 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ चुके हैं. उन्होंने छात्रसंघ चुनाव में समाजवादी छात्रसभा (सछास) के अजीत यादव विधायक को मात्र 95 मतों के अंतर से हराया था. रोहित मिश्रा को 3097 वोट मिले थे. विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद अध्यक्ष पद पर परिषद के प्रत्याशी ने पहली बार जीत हासिल दर्ज की थी.
वहीं, प्रयागराज की कृतिका अग्रवाल बनीं प्रदेश उपाध्यक्ष
यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रयागराज की कृतिका अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे निष्ठा के साथ निभाएंगी. आगामी 2027 के चुनाव में संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगी. 2027 में विपक्ष का जो नैरेटिव है उसका वह मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं.