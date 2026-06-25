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कौन हैं रोहित मिश्रा? यूपी बीजेपी ने विधानसभा 2027 चुनाव से पहले सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Who is Rohit Mishra: विधानसभा 2027 चुनाव से पहले बीजेपी ने नई टीम का गठन कर दिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में युवा नेतृत्व को विशेष महत्व दिया गया है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 25, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:12 PM IST
कौन हैं रोहित मिश्रा? यूपी बीजेपी ने विधानसभा 2027 चुनाव से पहले सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: Rohit Mishra Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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