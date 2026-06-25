युवाओं में तगड़ी पकड़

यही वजह है कि अब शीर्ष नेतृत्व ने रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है. रोहित मिश्रा को ये जिम्मेदारी मिलने पर प्रतापगढ़ शहर में खुशी का माहौल है. पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने भी रोहित मिश्रा को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं. उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. रोहित मिश्रा की पहचान युवा राजनीति में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त नेता के रूप में है. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर नेतृत्व में भाजयुमो प्रदेश में युवाओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत करेगा। यह नियुक्ति संगठन को नई दिशा प्रदान कर सकती है.