Pratapgarh News: पूरा मामला कुंडा कोतवाली के मनगढ़ धाम के पास का है. जहां मनगढ़ मंदिर परिवार संग दर्शन करने आई महिला सिपाही की दबंगई का शिकार हो गई.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के कुंडा थाना के मनगढ़ में तैनात सिपाही की दंबगई का मामला सामने आया है. सिपाही ने श्रद्धालु महिला का पहले तो मोबाइल तोड़ा फिर दनादन थप्पड़ भी जड़ दिए. सिपाही शिवम समदर्शी की शर्मनाक करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह है पूरा मामला
पूरा मामला कुंडा कोतवाली के मनगढ़ धाम के पास का है. जहां मनगढ़ मंदिर परिवार संग दर्शन करने आई महिला सिपाही की दंबगई का शिकार हो गई. नो पार्किंग जोन में कार खड़ी करना महिला को इस कदर महंगा पड़ा कि पहले कानून के रखवाले ने महिला का मोबाइल सड़क पर पटक कर तोड़ा दिया. वहीं, जब महिला गुस्सा हुई तो सिपाही ने सरेबाजार भरी महफिल में दनादन कई थप्पड़ भी जड़ दिए.
बेशर्मी की सभी हदें पार कीं
महिला, सिपाही के सामने चीखती रही और चिल्लाती रही. सिपाही ने बेशर्मी की सभी हदें पर कर दिया. सिपाही शिवम की बेशर्मी लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो सनसनी फैल गई. अब सवाल खड़े हो गए हैं क्या प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति 5.0 यही है. सिपाही महिला को सरेबाजार थप्पड़ मार दे, उसका मोबाइल तोड़ दे, फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए है. कुंडा सीओ इस वायरल वीडियो की जांच करेंगे.
