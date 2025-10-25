Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2975034
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

मनगढ़ धाम दर्शन करने आई महिला से सिपाही ने दिखाई दबंगई, मोबाइल फोन तोड़ा, सरेआम थप्‍पड़ भी जड़े

Pratapgarh News: पूरा मामला कुंडा कोतवाली के मनगढ़ धाम के पास का है. जहां मनगढ़ मंदिर परिवार संग दर्शन करने आई महिला सिपाही की दबंगई का शिकार हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनगढ़ धाम दर्शन करने आई महिला से सिपाही ने दिखाई दबंगई, मोबाइल फोन तोड़ा, सरेआम थप्‍पड़ भी जड़े

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के कुंडा थाना के मनगढ़ में तैनात सिपाही की दंबगई का मामला सामने आया है. सिपाही ने श्रद्धालु महिला का पहले तो मोबाइल तोड़ा फिर दनादन थप्पड़ भी जड़ दिए. सिपाही शिवम समदर्शी की शर्मनाक करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

यह है पूरा मामला 
पूरा मामला कुंडा कोतवाली के मनगढ़ धाम के पास का है. जहां मनगढ़ मंदिर परिवार संग दर्शन करने आई महिला सिपाही की दंबगई का शिकार हो गई. नो पार्किंग जोन में कार खड़ी करना महिला को इस कदर महंगा पड़ा कि पहले कानून के रखवाले ने महिला का मोबाइल सड़क पर पटक कर तोड़ा दिया. वहीं, जब महिला गुस्सा हुई तो सिपाही ने सरेबाजार भरी महफिल में दनादन कई थप्पड़ भी जड़ दिए. 

बेशर्मी की सभी हदें पार कीं
महिला, सिपाही के सामने चीखती रही और चिल्लाती रही. सिपाही ने बेशर्मी की सभी हदें पर कर दिया. सिपाही शिवम की बेशर्मी लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो सनसनी फैल गई. अब सवाल खड़े हो गए हैं क्या प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति 5.0 यही है. सिपाही महिला को सरेबाजार थप्पड़ मार दे, उसका मोबाइल तोड़ दे, फ‍िलहाल वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए है. कुंडा सीओ इस वायरल वीडियो की जांच करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Prayagraj News: शाम को पत्रकार की हुई हत्या, रात में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा, अब तक कारण पता नहीं

यह भी पढ़ें : Fatehpur News: बेटे की दबिश से भड़का हिस्ट्रीशीटर, पेट्रोल डाल लगाई आग, फिर पुलिस चौकी में मचाया बवाल

TAGS

Pratapgarh News

Trending news

Lucknow latest news
लखनऊ में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, दर्जनभर पुलिसकर्मी घायल, जानें किस लिये हुआ बवाल
Ram Mandir
प्राण प्रतिष्ठा जैसी फिर सजेगी रामनगरी, राम मंदिर के शिखर पर PM Modi फहराएंगे ध्‍वज
Lalitpur latest News
ए शराब नहीं पी सकते यहां... मंदिर परिसर में शराब पीने से रोकना साधु को पड़ा भारी
haridwar news
'तुमको शादी मुझसे ही करनी होगी’…  प्रेम, धोखा और ड्रग्स के जाल में झुलस गई प्रेमिका
hathras latest news
मंदिर का प्रसाद बना जानलेवा, एक महिला की मौत, दर्जन भर से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी
kanpur latest news
प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर होटल संचालक बना दरिंदा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप
baghpat news
IAS अधिकारी के पिता को रंगरलियां मनाते मोहल्ले वालों ने पकड़ा, फिर
fire in Ghaziabad
तुलसी निकेतन के एक फ्लैट में लगी भयंकर आग, दम घुटने से मासूम की गई जान, महिला गंभीर
UP News
योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट! 5वें और 6ठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा
Uttarakhand Electricity Rate Hike
उत्तराखंड में इतनी महंगी हो सकती है बिजली, 500 यूनिट तक 125 रुपये आएगा ज्यादा बिल