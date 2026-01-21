Pratapgarh News: 7 किन्नर मिले HIV पॉजिटिव, जिला जेल भेजे गए थे 13 किन्नर, लैब भेजे गए सैंपल

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जिला जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दो दिन पहले जेल भेजे गए 13 किन्नर में से सात प्रारंभिक जांच में HIV पॉजिटिव पाए गए. स्वास्थ्य विभाग ने सभी का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं. ताकि पुष्टि हो सके. हालांकि, एहतियातन, पॉजिटिव पाए गए किन्नरों को अन्य बंदियों से अलग रखा गया है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर मोहल्ले से जुड़ा हुआ है. दरअसल, रविवार को किन्नर मिस्बा और अंजलि गुट के बीच जमकर मारपीट हुई थी. शाम को दोनों गुटों में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसआई प्रशांत दुबे ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 13 किन्नरों को जेल भेज दिया था.

जांच के दौरान एक व्यक्ति निकला पुरुष

जेल पहुंचने पर दोनों गुटों के बीच फिर टकराव की आशंका बनी रही. जिसके चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें अलग-अलग बैरकों में रखने की व्यवस्था की. इतना ही नहीं डॉक्टर को भी बुलाया गया. ताकि यह पुष्टि हो सके कि सभी आरोपी वास्तव में किन्नर हैं या नहीं. इस जांच के दौरान एक व्यक्ति पुरुष निकला.

बरती जा रही आवश्यक सावधानियां

फिर क्या था सभी सभी आरोपियों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें सात किन्नर प्रारंभिक जांच में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं. इस जानकारी के बाद जेल प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया और आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं. फिलहाल, सभी सैंपल की अंतिम पुष्टि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है.

पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की नजर

इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है. जिला जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी बताया कि प्रारंभिक जांच में सात की रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आने पर ब्लड सैंपल भेजा गया है. किन्नरों को अलग रखा गया है. बेहतर होगा इनके संपर्क में रहने वाले लोग अपनी जांच करा लें. वहीं इस जानकारी के आते ही हड़कंप मच गया है.

