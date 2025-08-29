जहां भगवान राम ने की थी पूजा.. वहां पहुंचे सीएम योगी, जानें प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर की कथा
जहां भगवान राम ने की थी पूजा.. वहां पहुंचे सीएम योगी, जानें प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर की कथा

Pratapgarh Belha Mandir History: यूपी के प्रतापगढ़ जिले में मां बेल्हा देवी का मंदिर स्थित है. इस मंदिर में दर्शन किए जाए बिना प्रतापगढ़ की यात्रा अधूरी मानी जाती है. आइए जानते मंदिर के इतिहास के बारे में.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:52 PM IST
ratapgarh Belha devi Mandir
ratapgarh Belha devi Mandir

Pratapgarh Belha Devi Mandir: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ दौरे पर हैं. इस दौरान वह जिल को कई परियोनाओं की सौगात देंगे. सीएम योगी सबसे पहले प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध मां बेल्हा देवी मंदिर जाएंगे. जहां करीब 10 मिनट दर्शन पूजन करेंगे. इसके बाद जीआईसी में होने वाली जनसभा के लिए रवाना होंगे. मां बेल्हा देवी मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है. बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. मान्यता है कि मां उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

माँ बेल्हा देवी मंदिर कहां है?
प्राचीन मां बेल्हा देवी का मंदिर प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के किनारे स्थित है. कहा जाता है कि अगर आप प्रतापगढ़ आए और बेल्हा मंदिर नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी है. यह मंदिर मां बेल्हा को समर्पित है. प्रचलित है कि शहर बेला जो अब प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसका नाम मां बेल्हा देवी के नाम पर ही रखा गया था.

पुराणों में भी जिक्र
मां बेल्हा देवी मंदिर की स्थापना का जिक्र पुराणों में भी मिलता है. कहा गया है कि राजा दक्ष जब यज्ञ करा रहे थे तो इसमें सती बिना बुलाए ही पहुंच गई थीं. वहां पर शिवजी को न देखकर वह हवन कुंड में कूद गईं. जब शिवजी सती का शव लेकर चले तो विष्णु जी ने चक्र से उसे खंडित कर दिया. जहां-जहां सती के शरीर का अंग गिरा, वहां देवी मंदिरों की स्थापना कर दी गई.

यहीं गिरा था कमर का भाग
यहां सती का बेला का (कमर) भाग गिरा था. इसके बाद यहां देवी मां के मंदिर की स्थापना की गई थी. मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस मंदिर में बेल्हा देवी की पूजा की थी. मान्यता है कि मंदिर में सच्चे मन से जो भी मनोकामना की जाता है, वह पूरी होती है. मां बेल्हा देवी को शहर की संरक्षक देवी कहा जाता है.

कब हुआ मंदिर का निर्माण
बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने साल 1811 से 1815 के दौरान कराया था. मंदिर के गर्भगृह में बेल्हा देवी की पूजा पिंडी (पत्थर के कंकड़) के रूप में की जाती है. मंदिर के ऊपर माता रानी की संगमरमर की मूर्ति स्थापित है.

Pratapgarh Belha Mandir History

