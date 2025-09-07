तुम्हारा अंजाम बुरा होगा... प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या कर जंगल में फेंका, गांव में भारी फोर्स तैनात
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2912153
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

तुम्हारा अंजाम बुरा होगा... प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या कर जंगल में फेंका, गांव में भारी फोर्स तैनात

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर जंगल के पास एक कुएं में किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में भारी फोर्स तैनात है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pratapgarh Police
Pratapgarh Police

Pratapgarh Crime  News/सुनील यादव:  उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है.  जहां पर जंगल में स्थित एक कुएं से किशोर का शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई. परिजनों के मुताबिक, विकास 4 सितंबर से लापता था. 

क्या है पूरा मामला?
देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गोहिदहा गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान राजापुर पृथ्वीगंज गांव निवासी 17 वर्षीय विकास पटेल के रूप में हुई है.जानकारी के मुताबिक विकास 4 सितंबर से लापता था. परिजनों ने पहले ही आशंका जताई थी कि उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई है. इसी आधार पर पुलिस ने देर शाम अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. तीसरे दिन पुलिस ने किशोर का शव बरामद किया.

पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है
स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक किशोर का गैर बिरादरी की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर कुछ दिन पहले गांव में पंचायत भी हुई थी. उस दौरान लड़की के परिजनों ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. आशंका जताई जा रही है कि उसी विवाद के चलते किशोर की हत्या की गई.  

Add Zee News as a Preferred Source

मृतिका की मां ने क्या बताया?
मृतिका की मां ने बताया कि  गांव के लड़कों ने आकर बताया कि बाजार में कुछ लोग विकास को पीट रहे हैं और घसीटकर ले जा रहे हैं.  इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मकरी गांव की लड़की (15) से पिछले एक साल से  विकास का बातचीत हो रही थी.  लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार तैयार नहीं थे. इस बात को लेकर रंजिश चल रही थी.   1 महीने पहले दोनों परिवारों के बीच सुलह हुई थी.  लेकिन  इस दौरान  लड़की के भाई ने विकास का धमकी भी दिया था कि तुम्हारा अंजाम बुरा होगा. 

वहीं वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग किशोर को मारते-पीटते हुए ले जाते नजर आ रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है.

पुलिस का बयान
अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है. 

और पढे़ं:  गुजरात में पनपा प्यार, हमीरपुर में मिला अंजाम,  मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी
 

TAGS

Pratapgarh News

Trending news

Jhansi News
जल्दी से घर खाली करो... घर में घुसा विशाल अजगर, दहशत में पूरा गांव!
Married Daughters Property Rights
शादीशुदा बेटी को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में बराबर का हक, जानें क्या है अभी कानून?
Mathura News
Mathura News: ब्रज के सारे मंदिर बंद,लौट रहे श्रद्धालु, जानें कब होंगे दर्शन
Kannauj News
अरे! इसे कोई बचाओ... गणेश विसर्जन के दौरान चीख-पुकार से मची अफरा-तफरी, फिर...
prayagraj news
फिर उफान पर गंगा-यमुना, संगम नोज की जगह सड़क पर ही पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालु
up police
मैंने बेटी को मार डाला है, बात नहीं मानती थी..पिता ने निकाह से इनकार पर दी 'सजाए मौत
Allahabad High Court
इलाहाबाद HC को मिले 2 नए जज, राजीव लोचन शुक्ला-अमिताभ राय को केंद्र ने किया नियुक्त
dog terror in bijnor
गुलदार के बाद आवारा कुत्तों का खौफ,1-2 नहीं तीन बच्चों को नोंच डाला,घर में दुबके लोग
Uttarkashi Cloudburst
उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल,घरों में घुसा मलबा,बाजार जलमग्न,उफान पर बरसाती नाले
noida Latest News
कबाड़ से बनाए डायनासोर जैसे विशाल जंगली जीव, CM योगी करेंगे अनोखे पार्क का उद्घाटन
;