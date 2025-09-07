तुम्हारा अंजाम बुरा होगा... प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या कर जंगल में फेंका, गांव में भारी फोर्स तैनात

Pratapgarh Crime News/सुनील यादव: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. जहां पर जंगल में स्थित एक कुएं से किशोर का शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई. परिजनों के मुताबिक, विकास 4 सितंबर से लापता था.

क्या है पूरा मामला?

देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के गोहिदहा गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान राजापुर पृथ्वीगंज गांव निवासी 17 वर्षीय विकास पटेल के रूप में हुई है.जानकारी के मुताबिक विकास 4 सितंबर से लापता था. परिजनों ने पहले ही आशंका जताई थी कि उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई है. इसी आधार पर पुलिस ने देर शाम अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. तीसरे दिन पुलिस ने किशोर का शव बरामद किया.

पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है

स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक किशोर का गैर बिरादरी की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर कुछ दिन पहले गांव में पंचायत भी हुई थी. उस दौरान लड़की के परिजनों ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. आशंका जताई जा रही है कि उसी विवाद के चलते किशोर की हत्या की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतिका की मां ने क्या बताया?

मृतिका की मां ने बताया कि गांव के लड़कों ने आकर बताया कि बाजार में कुछ लोग विकास को पीट रहे हैं और घसीटकर ले जा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मकरी गांव की लड़की (15) से पिछले एक साल से विकास का बातचीत हो रही थी. लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार तैयार नहीं थे. इस बात को लेकर रंजिश चल रही थी. 1 महीने पहले दोनों परिवारों के बीच सुलह हुई थी. लेकिन इस दौरान लड़की के भाई ने विकास का धमकी भी दिया था कि तुम्हारा अंजाम बुरा होगा.

वहीं वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग किशोर को मारते-पीटते हुए ले जाते नजर आ रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है.

पुलिस का बयान

अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है.

और पढे़ं: गुजरात में पनपा प्यार, हमीरपुर में मिला अंजाम, मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी

